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В США изъяли более двух миллионов долларов, украденных из России

В США изъяли более двух миллионов долларов, украденных из России - РИА Новости, 01.12.2021

В США изъяли более двух миллионов долларов, украденных из России

В США в августе конфисковали около 2,3 миллиона долларов в цифровой валюте, украденных хакером из России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы суда. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:32

2021-12-01T08:32

2021-12-01T14:01

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В США в августе конфисковали около 2,3 миллиона долларов в цифровой валюте, украденных хакером из России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы суда.Как следует из материалов, Александра Сикерина, проживающего в Санкт-Петербурге, считают участником кибергруппировки REvil. По версии американских властей, ФБР изъяли криптокошелек, "по которому можно отследить связь с атаками при помощи программ-вымогателей", совершенными россиянином. Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве и внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше и могут экстрадировать в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.По мнению Вашингтона, оба принадлежали к REvil. Россиянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести миллионов из них удалось конфисковать, заявил генпрокурор Меррик Гарленд.Всего, по документам суда, с апреля 2019 года по июль 2021-го жертвы злоумышленников в Соединенных Штатах и других странах заплатили им более 200 миллионов долларов.За информацию об организаторах хакерской группировки назначена награда до десяти миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/bayden-1749761179.html

https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html

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