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В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме
В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме - РИА Новости, 01.12.2021
В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме
Производство полного цикла вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" во Вьетнаме может быть запущено в первом квартале следующего года, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:51
2021-12-01T16:51
2021-12-01T17:13
экономика
в мире
вакцинация
вьетнам
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирусы
вакцины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Производство полного цикла вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" во Вьетнаме может быть запущено в первом квартале следующего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее в среду РФПИ подписал соглашения с партнерами во Вьетнаме для расширения производства российской вакцины "Спутник V", в частности, было подписано соглашение о создании производства полного цикла "Спутника V" во этой стране."Трансфер технологий во Вьетнаме уже есть, соответственно, базово можно сказать, что в первом квартале. В первом квартале, мы считаем, что возможно производство "Спутника Лайт" и "Спутника V" прямо там", - сказал Дмитриев.Он подчеркнул важность данного соглашения. "Это будет важный хаб для региона по производству "Спутника V" и "Лайта". Как вы знаете, у нас есть производства в Корее и Китае, но Вьетнам тоже очень важный рынок, с ними большие соглашения об объеме покупки вакцины, поэтому это позволит реализовать вакцину и для Вьетнама, и для других регионов", - пояснил глава РФПИ.
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экономика, в мире, вакцинация, вьетнам, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
16:51 01.12.2021 (обновлено: 17:13 01.12.2021)
В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме
Глава РФПИ Дмитриев: производство "Спутника V" во Вьетнаме запустят в I квартале 2022 года