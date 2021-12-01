https://ria.ru/20211201/sputnik-1761679155.html

В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме

В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме - РИА Новости, 01.12.2021

В РФПИ рассказали, когда запустят производство "Спутника V" во Вьетнаме

Производство полного цикла вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" во Вьетнаме может быть запущено в первом квартале следующего года, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:51

2021-12-01T16:51

2021-12-01T17:13

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вакцинация

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российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирусы

вакцины

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Производство полного цикла вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" во Вьетнаме может быть запущено в первом квартале следующего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее в среду РФПИ подписал соглашения с партнерами во Вьетнаме для расширения производства российской вакцины "Спутник V", в частности, было подписано соглашение о создании производства полного цикла "Спутника V" во этой стране."Трансфер технологий во Вьетнаме уже есть, соответственно, базово можно сказать, что в первом квартале. В первом квартале, мы считаем, что возможно производство "Спутника Лайт" и "Спутника V" прямо там", - сказал Дмитриев.Он подчеркнул важность данного соглашения. "Это будет важный хаб для региона по производству "Спутника V" и "Лайта". Как вы знаете, у нас есть производства в Корее и Китае, но Вьетнам тоже очень важный рынок, с ними большие соглашения об объеме покупки вакцины, поэтому это позволит реализовать вакцину и для Вьетнама, и для других регионов", - пояснил глава РФПИ.

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