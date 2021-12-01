В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга

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Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".

Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.