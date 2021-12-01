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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211201/spielberg-1761521304.html
В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга
В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга - РИА Новости, 01.12.2021
В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга
В Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". О том, кто побывал в тот вечер на красной дорожке — в фотоленте... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:33
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культура
новости культуры
стивен спилберг
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". О том, кто побывал в тот вечер на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости. В "Вестсайдской истории" рассказывают о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд и запретной любви, которая возникает между Марией и Тони. Чем закончится эта история, удастся узнать 9 декабря, когда музыкальный фильм выйдет в российских кинотеатрах.
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новости культуры, стивен спилберг, нью-йорк, кино и сериалы
00:33 01.12.2021
 
В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга

В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история"

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosРежиссер и актеры "Вестсайдской истории" на премьере в Нью-Йорке
Режиссер и актеры Вестсайдской истории на премьере в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". О том, кто побывал в тот вечер на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios

Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.

Режиссер Стивен Спилберг во время премьеры Вестсайдской истории в Нью-Йорке
1 из 5

Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios

Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.

Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.

Актриса Рэйчел Зеглер на премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке
2 из 5

Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.

Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
© Фото : Bennett Raglin/Getty Images for 20th Century Studios

Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.

В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.

Актер Ансель Эльгорт на нью-йоркской премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке
3 из 5

Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.

В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.

© Фото : Bennett Raglin/Getty Images for 20th Century Studios
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios

Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".

Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.

Актер Дэвид Альварес на премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке
4 из 5

Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".

Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
© Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios

Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.

В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.

Актриса Рита Морено и режиссер Стивен Спилберг на нью-йоркской премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке
5 из 5

Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.

В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.

© Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
1 из 5

Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
2 из 5

Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.

Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
3 из 5

Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.

В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.

© Фото : Bennett Raglin/Getty Images for 20th Century Studios
4 из 5

Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".

Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
5 из 5

Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.

В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.

© Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
В "Вестсайдской истории" рассказывают о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд и запретной любви, которая возникает между Марией и Тони.
Чем закончится эта история, удастся узнать 9 декабря, когда музыкальный фильм выйдет в российских кинотеатрах.
Кадр из трейлера Вестсайдской истории Стивена Спилберга
16 сентября, 00:50Культура
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
 
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