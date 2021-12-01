В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история"
Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.
Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.
Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.
Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.
Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.
Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.
Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.
В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.
Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.
В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.
Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".
Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.
Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".
Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.
Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.
В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.
Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.
В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.
Режиссер и продюсер картины Стивен Спилберг представил свою работу, основанную на знаменитом мюзикле 1961 года, вместе с исполнителями главных ролей.
Актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ленте Марию, появилась в нежном платье пудрового оттенка с пышной юбкой.
Зеглер выглядела, как дебютантка на балу, что символично. Ведь "Вестсайдская история" — ее первая большая роль в кино.
Энсел Эльгорт в картине исполнил роль возлюбленного Марии по имени Тони.
В реальной жизни актера связывают романтические отношения с балериной Виолеттой Комышан, которая поддержала своего друга на премьере.
Премьеру посетил и Дэвид Альварес. В фильме Спилберга он сыграл Бернардо, предводителя банды "Акул" и брата Марии. На красной дорожке он был больше похож на The Weeknd в клипе "Blinding Lights".
Что поделать, образ человека в красном пиджаке с черной рубашкой прочно закрепился за канадским певцом.
Побывала на премьере и легендарная Рита Морено, которая снималась в оригинальной "Вестсайдской истории". Тогда она сыграла Аниту.
В экранизации Спилберга обладательница всех престижных премий, включая "Оскар" и "Эмми", исполнила роль Валентины.