https://ria.ru/20211201/spch-1761695276.html
В СПЧ видят риски в создании цифровой системы с данными о здоровье россиян
В СПЧ видят риски в создании цифровой системы с данными о здоровье россиян - РИА Новости, 01.12.2021
В СПЧ видят риски в создании цифровой системы с данными о здоровье россиян
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) видит серьезные риски с точки зрения нацбезопасности в создании централизованной системы с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:54
2021-12-01T17:54
2021-12-01T17:54
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россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) видит серьезные риски с точки зрения нацбезопасности в создании централизованной системы с детальными данными о здоровье всех граждан страны, следует из доклада "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве".В России создаётся единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая статья федерального закона, регулирующая создание такой системы, введена в действие с 1 января 2018 года, отмечается в докладе, представленном временной рабочей группой по подготовке концепции по защите прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ."Создание централизованной системы с детальными данными о здоровье всех граждан страны несёт серьёзные риски с точки зрения нацбезопасности", - говорится в тексте доклада.В утвержденном правительством положении "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" пока ещё упоминается необходимость добровольного согласия гражданина на передачу данных, подчеркивается в докладе."Между тем, приказ Минцифры №600 предусматривает наличие у 100% граждан к 2030 году сформированных интегрированных электронных медицинских карт, доступных на платформе единого портала госуслуг. Таким образом, приказом №600 планируется сплошной сбор данных в электронные медицинские карты и игнорируется добровольность для граждан решения вопроса о внесении персональных данных в электронную медкарту", - сказано в тексте доклада.Кроме того, практика регионов "уже сейчас показывает, что чиновники дают указания о формировании электронных медкарт без учёта мнения граждан", обратили внимание в СПЧ.Кроме того, практика регионов уже сейчас показывает, что чиновники дают указания о формировании электронных медкарт без учёта мнения граждан
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общество, технологии, россия
В СПЧ видят риски в создании цифровой системы с данными о здоровье россиян
СПЧ видит в создании цифровой системы с данными о здоровье россиян угрозу нацбезопасности
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) видит серьезные риски с точки зрения нацбезопасности в создании централизованной системы с детальными данными о здоровье всех граждан страны, следует из доклада "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве".
В России
создаётся единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая статья федерального закона, регулирующая создание такой системы, введена в действие с 1 января 2018 года, отмечается в докладе, представленном временной рабочей группой по подготовке концепции по защите прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ.
"Создание централизованной системы с детальными данными о здоровье всех граждан страны несёт серьёзные риски с точки зрения нацбезопасности", - говорится в тексте доклада.
В утвержденном правительством положении "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" пока ещё упоминается необходимость добровольного согласия гражданина на передачу данных, подчеркивается в докладе.
"Между тем, приказ Минцифры №600 предусматривает наличие у 100% граждан к 2030 году сформированных интегрированных электронных медицинских карт, доступных на платформе единого портала госуслуг. Таким образом, приказом №600 планируется сплошной сбор данных в электронные медицинские карты и игнорируется добровольность для граждан решения вопроса о внесении персональных данных в электронную медкарту", - сказано в тексте доклада.
Кроме того, практика регионов "уже сейчас показывает, что чиновники дают указания о формировании электронных медкарт без учёта мнения граждан", обратили внимание в СПЧ.
Кроме того, практика регионов уже сейчас показывает, что чиновники дают указания о формировании электронных медкарт без учёта мнения граждан