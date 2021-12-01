https://ria.ru/20211201/sovfed-1761635033.html

Совфед одобрил закон, уточняющий форму полиса ОМС

Совфед одобрил закон, уточняющий форму полиса ОМС - РИА Новости, 01.12.2021

Совфед одобрил закон, уточняющий форму полиса ОМС

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:46

2021-12-01T13:46

2021-12-01T13:47

общество

полис омс

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель, кроме того, инициатива предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных.В пояснительной записке отмечается, что законом предусматривается уточнение формы полиса ОМС, представляющей собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования.Уточняется, что полис ОМС может быть также представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.Предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медстрахования на бумажном носителе. В результате принятия указанных изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе будет предоставляться по желанию застрахованного лица, говорится в документе.Законом уточняется, что порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой компании, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.Документ продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Речь идет о межбюджетных трансфертах для выплат стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, а также для формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/oms-1760864196.html

https://ria.ru/20211124/pravitelstvo-1760544665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, полис омс