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Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин
Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин - РИА Новости, 01.12.2021
Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука будет подписан пакет экономических соглашений, в том числе в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:54
2021-12-01T13:54
2021-12-01T13:56
вьетнам
в мире
владимир путин
нгуен суан фук
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука будет подписан пакет экономических соглашений, в том числе в нефтегазовой сфере."Будет подписан солидный пакет документов, предусматривающих реализацию крупных совместных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот, где, в частности, присутствовал посол Вьетнама.Днем ранее Путин провел переговоры с вьетнамским коллегой в Кремле. Визит лидера Вьетнама в РФ продолжается.
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вьетнам, в мире, владимир путин, нгуен суан фук, россия
13:54 01.12.2021 (обновлено: 13:56 01.12.2021)
Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин
Путин: Россия и Вьетнам подпишут пакет экономических соглашений в нефтегазовой сфере