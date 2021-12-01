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Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин

Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин - РИА Новости, 01.12.2021

Россия и Вьетнам подпишут соглашения в нефтегазовой сфере, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука будет подписан пакет экономических соглашений, в том числе в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:54

2021-12-01T13:54

2021-12-01T13:56

вьетнам

в мире

владимир путин

нгуен суан фук

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука будет подписан пакет экономических соглашений, в том числе в нефтегазовой сфере."Будет подписан солидный пакет документов, предусматривающих реализацию крупных совместных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот, где, в частности, присутствовал посол Вьетнама.Днем ранее Путин провел переговоры с вьетнамским коллегой в Кремле. Визит лидера Вьетнама в РФ продолжается.

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вьетнам, в мире, владимир путин, нгуен суан фук, россия