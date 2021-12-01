https://ria.ru/20211201/sobaka-1761630717.html

В Тульской области начали проверку данных о нападении собаки на школьницу

В Тульской области начали проверку данных о нападении собаки на школьницу - РИА Новости, 01.12.2021

В Тульской области начали проверку данных о нападении собаки на школьницу

Прокуратура в Тульской области начала проверку по информации о нападении у школы собаки на 15-летнюю девочку, которую спасла педагог, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:31

2021-12-01T13:31

2021-12-01T13:40

происшествия

тульская область

донской

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области начала проверку по информации о нападении у школы собаки на 15-летнюю девочку, которую спасла педагог, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры.В соцсетях появилась публикация жительницы города Донской Тульской области, где она рассказала, что на ее 15-летнюю дочь напала собака. Девочка вышла из школы, к ней подбежала пушистая собака, в ошейнике, но без хозяина, и она захотела погладить животное, но собака набросилась на нее. Мама опубликовала фотографии, где у ее дочери искусано лицо и рука. По ее словам, школьницу спасла педагог, отогнавшая собаку."Прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего ответственное обращение с животными. Проведение проверки поручено прокуратуре города Донского", - сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.

https://ria.ru/20211130/yakutsk-1761400966.html

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происшествия, тульская область, донской, россия