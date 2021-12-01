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Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве
Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве - РИА Новости, 01.12.2021
Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве
Порядка 10 тысяч единиц техники и 55 тысяч специалистов задействованы в уборке снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:02
2021-12-01T11:02
2021-12-01T11:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч единиц техники и 55 тысяч специалистов задействованы в уборке снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил до 8 сантиметров. В среду может выпасть еще до 2 сантиметров снега."В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы