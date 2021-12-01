https://ria.ru/20211201/sneg-1761593544.html

Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве - РИА Новости, 01.12.2021

Бирюков: десять тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Порядка 10 тысяч единиц техники и 55 тысяч специалистов задействованы в уборке снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:02

2021-12-01T11:02

2021-12-01T11:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч единиц техники и 55 тысяч специалистов задействованы в уборке снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил до 8 сантиметров. В среду может выпасть еще до 2 сантиметров снега."В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы