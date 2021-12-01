https://ria.ru/20211201/smartfon-1761562789.html

Развеян миф об аккумуляторе смартфона

Развеян миф об аккумуляторе смартфона - РИА Новости, 01.12.2021

Развеян миф об аккумуляторе смартфона

Существует миф о быстрой деградации батареи смартфона, если заряжать устройство понемногу. Что на самом деле влияет на эффективность аккумулятора, рассказал в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:08

2021-12-01T02:08

2021-12-01T02:08

технологии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Существует миф о быстрой деградации батареи смартфона, если заряжать устройство понемногу. Что на самом деле влияет на эффективность аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Многие россияне уверены, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если все время поддерживать в ней высокий заряд. Они предпочитают пользоваться устройством до тех пор, пока оно полностью не разрядится, а потом заряжать до 100%. Считается, что так аккумулятор прослужит дольше. По словам Половникова, это устаревшее представление, своего рода "миф из прошлого".Аккумуляторы смартфона неизбежно теряют емкость с течением времени, пояснил он."Деградация батареи в гаджете – это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство", – уточнил Половников.Стандартная батарея для телефона эффективно работает два года, а потом ее качество начинает снижаться, сказал эксперт. Он советует просто заменить аккумулятор, когда срок его службы подойдет к концу."Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов", – сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211111/degradatsiya-1758486972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии