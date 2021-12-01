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https://ria.ru/20211201/smartfon-1761562789.html
Развеян миф об аккумуляторе смартфона
Развеян миф об аккумуляторе смартфона - РИА Новости, 01.12.2021
Развеян миф об аккумуляторе смартфона
Существует миф о быстрой деградации батареи смартфона, если заряжать устройство понемногу. Что на самом деле влияет на эффективность аккумулятора, рассказал в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:08
2021-12-01T02:08
технологии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Существует миф о быстрой деградации батареи смартфона, если заряжать устройство понемногу. Что на самом деле влияет на эффективность аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Многие россияне уверены, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если все время поддерживать в ней высокий заряд. Они предпочитают пользоваться устройством до тех пор, пока оно полностью не разрядится, а потом заряжать до 100%. Считается, что так аккумулятор прослужит дольше. По словам Половникова, это устаревшее представление, своего рода "миф из прошлого".Аккумуляторы смартфона неизбежно теряют емкость с течением времени, пояснил он."Деградация батареи в гаджете – это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство", – уточнил Половников.Стандартная батарея для телефона эффективно работает два года, а потом ее качество начинает снижаться, сказал эксперт. Он советует просто заменить аккумулятор, когда срок его службы подойдет к концу."Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов", – сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
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технологии
02:08 01.12.2021
 
Развеян миф об аккумуляторе смартфона

Эксперт Половников назвал представление о быстрой деградации батареи смартфона мифом

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Существует миф о быстрой деградации батареи смартфона, если заряжать устройство понемногу. Что на самом деле влияет на эффективность аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.
Многие россияне уверены, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если все время поддерживать в ней высокий заряд. Они предпочитают пользоваться устройством до тех пор, пока оно полностью не разрядится, а потом заряжать до 100%. Считается, что так аккумулятор прослужит дольше. По словам Половникова, это устаревшее представление, своего рода "миф из прошлого".
"Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами", – отметил эксперт.
Аккумуляторы смартфона неизбежно теряют емкость с течением времени, пояснил он.
"Деградация батареи в гаджете – это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство", – уточнил Половников.
Стандартная батарея для телефона эффективно работает два года, а потом ее качество начинает снижаться, сказал эксперт. Он советует просто заменить аккумулятор, когда срок его службы подойдет к концу.
"Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов", – сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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