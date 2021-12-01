https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761623208.html

Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме

Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме - РИА Новости, 01.12.2021

Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме

Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:57

2021-12-01T12:57

2021-12-01T12:57

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство, сообщил РИА Новости адвокат Павел Бабиков.Против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева возбуждено дело об экстремизме, в основу которого легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, опубликованных на канале Могучева в интернете. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО."Мы считаем, что следствие специально выделило дело об экстремизме в отношении отца Сергия, чтобы держать его в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора. Там (в колонии – ред.) он может более свободно перемещаться, выполнять какое-то послушание, а сейчас он находится в четырех стенах. С точки зрения уголовно-процессуального законодательства в отдельное дело его (дело об экстремизме – ред.) нельзя выделять", - сказал Бабиков.По его словам, защита уже направляла жалобу, но суд отказал по технической причине - следовало указать местонахождение Сергия, который был сначала в больнице, потом в СИЗО. "Мы на следующей неделе подадим жалобу в Басманный суд Москвы", - добавил Бабиков.По делу об экстремизме ещё осенью были назначены экспертизы, но их результатов пока нет, заявил адвокат Сергия.Накануне Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Защита заявила, что обжалует приговор.

https://ria.ru/20211130/prigovor-1761495526.html

https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761458069.html

https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html

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екатеринбург, москва, религия, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря