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Религия
https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761623208.html
Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме
Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме - РИА Новости, 01.12.2021
Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме
Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:57
2021-12-01T12:57
религия
екатеринбург
москва
религия
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство, сообщил РИА Новости адвокат Павел Бабиков.Против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева возбуждено дело об экстремизме, в основу которого легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, опубликованных на канале Могучева в интернете. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО."Мы считаем, что следствие специально выделило дело об экстремизме в отношении отца Сергия, чтобы держать его в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора. Там (в колонии – ред.) он может более свободно перемещаться, выполнять какое-то послушание, а сейчас он находится в четырех стенах. С точки зрения уголовно-процессуального законодательства в отдельное дело его (дело об экстремизме – ред.) нельзя выделять", - сказал Бабиков.По его словам, защита уже направляла жалобу, но суд отказал по технической причине - следовало указать местонахождение Сергия, который был сначала в больнице, потом в СИЗО. "Мы на следующей неделе подадим жалобу в Басманный суд Москвы", - добавил Бабиков.По делу об экстремизме ещё осенью были назначены экспертизы, но их результатов пока нет, заявил адвокат Сергия.Накануне Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Защита заявила, что обжалует приговор.
https://ria.ru/20211130/prigovor-1761495526.html
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екатеринбург, москва, религия, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
12:57 01.12.2021
 

Защита экс-схиигумена Сергия подаст жалобу по делу об экстремизме

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
Бывший схимонах Сергий в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия, осужденного на 3,5 года лишения свободы, обжалует выделение дела об экстремизме в отношении него в отдельное производство, сообщил РИА Новости адвокат Павел Бабиков.
Против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева возбуждено дело об экстремизме, в основу которого легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, опубликованных на канале Могучева в интернете. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.
Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам заключения. Кадры из зала суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 16:48
Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии
"Мы считаем, что следствие специально выделило дело об экстремизме в отношении отца Сергия, чтобы держать его в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора. Там (в колонии – ред.) он может более свободно перемещаться, выполнять какое-то послушание, а сейчас он находится в четырех стенах. С точки зрения уголовно-процессуального законодательства в отдельное дело его (дело об экстремизме – ред.) нельзя выделять", - сказал Бабиков.
По его словам, защита уже направляла жалобу, но суд отказал по технической причине - следовало указать местонахождение Сергия, который был сначала в больнице, потом в СИЗО. "Мы на следующей неделе подадим жалобу в Басманный суд Москвы", - добавил Бабиков.
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Бывший схиигумен Сергий заявил, что не призывал монахинь к самоубийству
По делу об экстремизме ещё осенью были назначены экспертизы, но их результатов пока нет, заявил адвокат Сергия.
Накануне Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Защита заявила, что обжалует приговор.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
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"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
 
РелигияЕкатеринбургМоскваРелигияСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыря
 
 
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