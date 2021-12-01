https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761583866.html
Экс-схиигумен Сергий сможет общаться с тюремным священником, заявили в РПЦ
Экс-схиигумен Сергий сможет общаться с тюремным священником, заявили в РПЦ - РИА Новости, 01.12.2021
Экс-схиигумен Сергий сможет общаться с тюремным священником, заявили в РПЦ
Бывший схиигумен Сергий (Романов) в заключении сможет общаться со священником, но не сможет участвовать в таинствах, будучи отлученным от церкви и не... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:06
2021-12-01T10:06
2021-12-01T10:06
религия
москва
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший схиигумен Сергий (Романов) в заключении сможет общаться со священником, но не сможет участвовать в таинствах, будучи отлученным от церкви и не восстановив с ней единства, сказал РИА Новости замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Измайловский суд Москвы во вторник приговорил скандально известного Романова к 3,5 годам колонии. Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.“Тюремный священник может, конечно, встречаться с любым заключенным, независимо от вероисповедания и канонического статуса. Но следует понимать, что человек, отлученный от церкви, не может участвовать в ее таинствах”, - сказал РИА Новости епископ Савва, комментируя это.Он напомнил, что несмотря на то, что Романов отлучен от церкви, она “всегда ждет раскаяния своих заблудившихся чад и с радостью принимает искренне покаявшихся и деятельно исправляющихся, в том числе - исправляющих пагубные для людей последствия своих грехов”. “Как говорил покойный отец Димитрий Смирнов, покаяние - это не просто “I am sorry”, - напомнил епископ.Замуправделами РПЦ отметил, что не может комментировать непосредственно формулировки судебного решения, не прочитав их в тексте и в контексте.Уголовное дело было возбуждено из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Он разместил в интернете свое выступление “с признаками склонения к самоубийству”, осознавая, что призывы могут быть “восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия”.
https://ria.ru/20211130/prigovor-1761495526.html
https://ria.ru/20211130/sergiy-1761457973.html
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москва, русская православная церковь, религия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Бывший схиигумен Сергий (Романов) в заключении сможет общаться со священником, но не сможет участвовать в таинствах, будучи отлученным от церкви и не восстановив с ней единства, сказал РИА Новости замуправделами Русской православной церкви (РПЦ
) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Измайловский суд Москвы
во вторник приговорил скандально известного Романова к 3,5 годам колонии. Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.
“Тюремный священник может, конечно, встречаться с любым заключенным, независимо от вероисповедания и канонического статуса. Но следует понимать, что человек, отлученный от церкви, не может участвовать в ее таинствах”, - сказал РИА Новости епископ Савва, комментируя это.
Он напомнил, что несмотря на то, что Романов отлучен от церкви, она “всегда ждет раскаяния своих заблудившихся чад и с радостью принимает искренне покаявшихся и деятельно исправляющихся, в том числе - исправляющих пагубные для людей последствия своих грехов”. “Как говорил покойный отец Димитрий Смирнов, покаяние - это не просто “I am sorry”, - напомнил епископ.
Замуправделами РПЦ отметил, что не может комментировать непосредственно формулировки судебного решения, не прочитав их в тексте и в контексте.
Уголовное дело было возбуждено из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.
Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Он разместил в интернете свое выступление “с признаками склонения к самоубийству”, осознавая, что призывы могут быть “восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия”.