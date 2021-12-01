https://ria.ru/20211201/shoygu-1761613825.html
Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках
Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках - РИА Новости, 01.12.2021
Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу командному составу Вооружённых сил обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:17
2021-12-01T12:17
2021-12-01T12:17
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу командному составу Вооружённых сил обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках.Он отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объёме.Шойгу подчеркнул, что во избежание распространения коронавирусной инфекции "все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами"."Более подробно стоящие перед нами задачи, в том числе касающиеся боевой подготовки, обсудим на итоговой коллегии в конце декабря", - добавил он.
https://ria.ru/20211124/shoygu-1760496925.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках
Министр обороны Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу
поставил задачу командному составу Вооружённых сил обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках.
"Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учёбы", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объёме.
"С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств", - сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что во избежание распространения коронавирусной инфекции "все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами".
"Более подробно стоящие перед нами задачи, в том числе касающиеся боевой подготовки, обсудим на итоговой коллегии в конце декабря", - добавил он.