https://ria.ru/20211201/shkola-1761628474.html

Школьники на уроках изучают тему Холокоста, сообщили в Минпросвещения

Школьники на уроках изучают тему Холокоста, сообщили в Минпросвещения - РИА Новости, 01.12.2021

Школьники на уроках изучают тему Холокоста, сообщили в Минпросвещения

Российские школьники продолжают изучать события Великой отечественной войны, в том числе нацистскую политику геноцида и Холокоста, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:20

2021-12-01T13:20

2021-12-01T13:20

общество

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германия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские школьники продолжают изучать события Великой отечественной войны, в том числе нацистскую политику геноцида и Холокоста, сообщила пресс-служба Минпросвещения РИА Новости, комментируя заявление члена СПЧ по поводу исчезновения из российской школьной программы международного Дня памяти жертв Холокоста.Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть дату Международного Дня памяти жертв Холокоста и в календарь образовательных событий, и в календарный план воспитательной работы."Великая Отечественная война, герои и защитники отечества, преступления против человечества, учиненные нацисткой армией, план "Ост", нацистская политика геноцида и холокоста, разграбление и уничтожение культурных ценностей фашистскими захватчиками - все эти вещи проходят сквозь школьную программу, что отражено как примерными программами, так и реальными уроками истории, проводимыми в школах по всей стране, включая серии всероссийских уроков, акций и мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы.Решением Коллегии Минпросвещения РФ от 23 октября 2020 года одобрена Концепция преподавания учебного курса "История России" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, говорится в сообщение.В Историко-культурный стандарт, являющийся составной частью Концепции, внесены дополнения, отражающие сущность нацистского оккупационного режима на захваченных территориях СССР, характер нацистской пропаганды, этнические чистки на оккупированной территории СССР, трагедию советских военнопленных, массовое уничтожение военнопленных, медицинские эксперименты над заключенными нацистских концентрационных лагерей и гетто и угон советских людей в Германию, подчеркивает пресс-служба.В сообщении уточняется, что школьники знакомятся с итогами Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, Нюрнбергским и Токийским судебными процессами, решающим вкладом СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом и осуждением главных военных преступников.

https://ria.ru/20211201/kholokost-1761587792.html

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общество, ссср, германия, александр брод, россия