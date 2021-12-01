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https://ria.ru/20211201/samolety-1761646566.html
Трутнев рассказал, где строят лучшие боевые самолеты
Трутнев рассказал, где строят лучшие боевые самолеты - РИА Новости, 01.12.2021
Трутнев рассказал, где строят лучшие боевые самолеты
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина строит лучшие боевые самолёты, поэтому нужно создавать комфортные условия для жизни его... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:30
2021-12-01T14:30
технологии
авиация
комсомольск-на-амуре
юрий трутнев
дальний восток
самолеты
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина строит лучшие боевые самолёты, поэтому нужно создавать комфортные условия для жизни его сотрудников, сказал вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев запустил V всероссийскую метапредметную олимпиаду "Ближе к Дальнему" в Комсомольске-на-Амуре."КнААЗ - это уникальное предприятие. Мы иногда говорим, что что-то делается у нас не очень хорошо, а за рубежом - лучше, но по отношению к самолетам, которые строят на заводе в Комсомольске-на-Амуре так сказать невозможно, потому что это фактически лучшие боевые самолёты, они на самых высоких позициях", - сказал Трутнев во время церемонии открытия олимпиады.Как отметил вице-премьер, на заводе работают люди, которые умеют совершенствовать "такие" самолёты."Правительство сейчас выполняет работы по реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Если есть замечательное предприятие, если есть сильный коллектив, то, конечно, нужно создать условия для того, чтобы людям жилось комфортно. Мы этот план обязательно реализуем, добьёмся того, чтобы Комсомольск-на-Амуре обновился", - добавил вице-премьер.Основным направлением работы предприятия является строительство боевых самолетов. На сегодня ими являются самолет пятого поколения Су-57 и многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. КнААЗ также принимает участие в создании легкого тактического самолета в ОКБ "Сухого". Последние пять лет на КнААЗ была проведена масштабная программа модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов.
https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html
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технологии, авиация, комсомольск-на-амуре, юрий трутнев, дальний восток, самолеты, россия
14:30 01.12.2021
 
Трутнев рассказал, где строят лучшие боевые самолеты

Полпред на Дальнем Востоке Трутнев: в Комсомольске-на-Амуре строят лучшие боевые самолеты

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина строит лучшие боевые самолёты, поэтому нужно создавать комфортные условия для жизни его сотрудников, сказал вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Трутнев запустил V всероссийскую метапредметную олимпиаду "Ближе к Дальнему" в Комсомольске-на-Амуре.
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"КнААЗ - это уникальное предприятие. Мы иногда говорим, что что-то делается у нас не очень хорошо, а за рубежом - лучше, но по отношению к самолетам, которые строят на заводе в Комсомольске-на-Амуре так сказать невозможно, потому что это фактически лучшие боевые самолёты, они на самых высоких позициях", - сказал Трутнев во время церемонии открытия олимпиады.
Как отметил вице-премьер, на заводе работают люди, которые умеют совершенствовать "такие" самолёты.
"Правительство сейчас выполняет работы по реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Если есть замечательное предприятие, если есть сильный коллектив, то, конечно, нужно создать условия для того, чтобы людям жилось комфортно. Мы этот план обязательно реализуем, добьёмся того, чтобы Комсомольск-на-Амуре обновился", - добавил вице-премьер.
Основным направлением работы предприятия является строительство боевых самолетов. На сегодня ими являются самолет пятого поколения Су-57 и многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. КнААЗ также принимает участие в создании легкого тактического самолета в ОКБ "Сухого". Последние пять лет на КнААЗ была проведена масштабная программа модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов.
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ТехнологииАвиацияКомсомольск-на-АмуреЮрий ТрутневДальний ВостоксамолетыРоссия
 
 
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