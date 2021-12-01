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На Сахалине ветер перевернул вагончик с военнослужащими

На Сахалине ветер перевернул вагончик с военнослужащими - РИА Новости, 01.12.2021

На Сахалине ветер перевернул вагончик с военнослужащими

Ветер на сахалинском острове Итуруп перевернул вагончик с военнослужащими, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор Сахалинской... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:59

2021-12-01T15:59

2021-12-01T15:59

происшествия

сахалинская область

сахалин

итуруп

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ветер на сахалинском острове Итуруп перевернул вагончик с военнослужащими, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.По поручению главы региона пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также в режиме повышенной готовности находится администрация муниципального образования. "Глава района держит ситуацию на контроле и докладывает о развитии событий", - сообщил глава Сахалина.Как сообщала пресс-служба ГУМЧС по региону, ночью 2 декабря в Северо-Курильском районе прогнозируется ураганный ветер со скоростью 33-35 метров в секунду, а также сильные осадки. По информации Сахалинского управления Росгидромета, в течение четверга у северо-западного побережья Сахалина, на участке Москальво - Рыбновск (Охинский район) прогнозируется опасный подъем уровня моря в сочетании со штормовым волнением 2-3 метра, возможно подтопление береговых сооружений.

https://ria.ru/20211201/postradavshie-1761584615.html

сахалинская область

сахалин

итуруп

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происшествия, сахалинская область, сахалин, итуруп