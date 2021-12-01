Рябков назвал обвинения России в размещении оружия в космосе голословными
Рябков назвал обвинения США в адрес России по размещению оружия в космосе голословными
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о непоследовательности в вопросе неразмещения оружия в космосе голословны, при этом США не заинтересованы в серьезном диалоге по этой теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В качестве примера он привел реакцию США на недавние испытания, в результате которых был поражен российский космический аппарат "Целина-Д".
"Они говорят, вот мол Россия сбила свой старый спутник, и как в таком случае можно говорить, что Россия выступает за неразмещение оружия в космосе. Но испытание было проведено, как я понимаю, с использованием средства наземного базирования. Соответственно, где тут противоречие - мы выступаем против неразмещения оружия в космосе, в космическом пространстве", - сказал Рябков журналистам.
"Если американцы были бы в чём-то заинтересованы более серьёзном, кроме того, чтобы голословно вот на нас всю эту демагогию нахлобучивать, тогда они бы сказали: вот наши предложения, как будем ограничивать противоспутниковое оружие. Они такое не говорят. Они говорят, что в российской позиции противоречие", - отметил замминистра.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.