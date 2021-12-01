https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761675148.html

Рябков назвал обвинения России в размещении оружия в космосе голословными

Рябков назвал обвинения России в размещении оружия в космосе голословными - РИА Новости, 01.12.2021

Рябков назвал обвинения России в размещении оружия в космосе голословными

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о непоследовательности в вопросе неразмещения оружия в космосе голословны, при этом США не заинтересованы в серьезном... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:33

2021-12-01T16:33

2021-12-01T16:33

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о непоследовательности в вопросе неразмещения оружия в космосе голословны, при этом США не заинтересованы в серьезном диалоге по этой теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В качестве примера он привел реакцию США на недавние испытания, в результате которых был поражен российский космический аппарат "Целина-Д"."Они говорят, вот мол Россия сбила свой старый спутник, и как в таком случае можно говорить, что Россия выступает за неразмещение оружия в космосе. Но испытание было проведено, как я понимаю, с использованием средства наземного базирования. Соответственно, где тут противоречие - мы выступаем против неразмещения оружия в космосе, в космическом пространстве", - сказал Рябков журналистам."Если американцы были бы в чём-то заинтересованы более серьёзном, кроме того, чтобы голословно вот на нас всю эту демагогию нахлобучивать, тогда они бы сказали: вот наши предложения, как будем ограничивать противоспутниковое оружие. Они такое не говорят. Они говорят, что в российской позиции противоречие", - отметил замминистра.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/ryabkov-1758562132.html

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сша, оон, москва, сергей шойгу, сергей рябков, россия