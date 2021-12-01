https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761611889.html

Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков

Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков - РИА Новости, 01.12.2021

Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков

Россия заинтересована в продвижении позитивной и конструктивной международной повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:09

2021-12-01T12:09

2021-12-01T12:09

экономика

москва

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в продвижении позитивной и конструктивной международной повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня", - сказал Рябков, выступая на форуме "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.По его словам, на фоне современных общих глобальных вызовов следует добиваться заключения прагматичного сотрудничества государств - на основе норм международного права и с учетом руководящей роли ООН."Мы убеждены, что без деполитизированного многостороннего партнёрства невозможно справиться с общими проблемами", - отметил замминистра.Москва не видит альтернативы укреплению суверенитета в экономике, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем, заявил замглавы МИД."В таких условиях не видим альтернативы системной работе по ﻿укреплению суверенитета Российской Федерации в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий",- заявил Рябков в рамках форума.

https://ria.ru/20211118/ryabkov-1759719447.html

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экономика, москва, сергей рябков, россия