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Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков
Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков - РИА Новости, 01.12.2021
Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков
Россия заинтересована в продвижении позитивной и конструктивной международной повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:09
2021-12-01T12:09
2021-12-01T12:09
экономика
москва
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в продвижении позитивной и конструктивной международной повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня", - сказал Рябков, выступая на форуме "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.По его словам, на фоне современных общих глобальных вызовов следует добиваться заключения прагматичного сотрудничества государств - на основе норм международного права и с учетом руководящей роли ООН."Мы убеждены, что без деполитизированного многостороннего партнёрства невозможно справиться с общими проблемами", - отметил замминистра.Москва не видит альтернативы укреплению суверенитета в экономике, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем, заявил замглавы МИД."В таких условиях не видим альтернативы системной работе по укреплению суверенитета Российской Федерации в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий",- заявил Рябков в рамках форума.
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экономика, москва, сергей рябков, россия
Россия продвигает позитивную международную повестку, сообщил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия заинтересована в продвижении позитивной международной повестки
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия
заинтересована в продвижении позитивной и конструктивной международной повестки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня", - сказал Рябков, выступая на форуме "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.
По его словам, на фоне современных общих глобальных вызовов следует добиваться заключения прагматичного сотрудничества государств - на основе норм международного права и с учетом руководящей роли ООН
.
"Мы убеждены, что без деполитизированного многостороннего партнёрства невозможно справиться с общими проблемами", - отметил замминистра.
Москва
не видит альтернативы укреплению суверенитета в экономике, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем, заявил замглавы МИД.
"В таких условиях не видим альтернативы системной работе по укреплению суверенитета Российской Федерации в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий",- заявил Рябков в рамках форума.