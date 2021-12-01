https://ria.ru/20211201/rosnano-1761637707.html
"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей
"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.12.2021
"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей
"Роснано" погасила биржевые облигации на 4,5 миллиарда рублей и выплатила купонный доход по ним на 204,2 миллиона, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:57
2021-12-01T13:57
2021-12-01T13:59
экономика
роснано
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. "Роснано" погасила биржевые облигации на 4,5 миллиарда рублей и выплатила купонный доход по ним на 204,2 миллиона, говорится в сообщении компании."АО "Роснано" в полном объеме выплатило купонный доход и погасило облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы, физические лица", — отмечается в релизе.Речь идет о бумагах, которые компания разместила в июне 2019 года со ставкой полугодовых купонов в размере 9,1 процента годовых. Ранее Национальный расчетный депозитарий заявил, что перевел полученные от "Роснано" средства на погашение выпуска и выплату последнего купона по нему. Инвесторы следят за этим на фоне переговоров компании с кредиторами.В "Роснано" отметили, что диалог с банками-кредиторами и другими заинтересованными лицами продолжается. Договоренности должны быть достигнуты до конца года.Сейчас на Мосбирже остаются в обращении восемь выпусков облигаций "Роснано" на 67 миллиардов рублей. Три из них — классические облигаций с погашением в 2022 и 2028 годах на 31,4 миллиарда рублей — обеспечены государственными гарантиями.В середине ноября в "Роснано" заявили, что провели с кредиторами встречу по поводу реструктуризации задолженности. Там отмечали, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев. Как писал Forbes со ссылкой на источники, одним из вариантов может быть погашение облигаций, которые не обеспечены госгарантиями, с дисконтом в 30-40 процентов от номинала.Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, выразил уверенность, что стороны придут к устраивающему всех компромиссу. По его словам, обязательства, обеспеченные госгарантиями, будут выполняться, а работа компании находится под контролем правительства. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что угроз для финансовой стабильности из-за долгов "Роснано" регулятор не видит.На прошлой неделе рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило для "Роснано" статус "под наблюдением", а международное агентство Fitch Ratings поместило рейтинг компании на уровне "ВВВ" в список на пересмотр с возможностью понижения.
https://ria.ru/20211122/aktsii-1760252066.html
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экономика, роснано
13:57 01.12.2021 (обновлено: 13:59 01.12.2021)
"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей
"Роснано" погасило выпуск биржевых облигаций на 4,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
"Роснано
" погасила биржевые облигации на 4,5 миллиарда рублей и выплатила купонный доход по ним на 204,2 миллиона, говорится в сообщении компании.
"АО "Роснано" в полном объеме выплатило купонный доход и погасило облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы, физические лица", — отмечается в релизе.
Речь идет о бумагах, которые компания разместила в июне 2019 года со ставкой полугодовых купонов в размере 9,1 процента годовых.
Ранее Национальный расчетный депозитарий заявил, что перевел полученные от "Роснано" средства на погашение выпуска и выплату последнего купона по нему. Инвесторы следят за этим на фоне переговоров компании с кредиторами.
В "Роснано" отметили, что диалог с банками-кредиторами и другими заинтересованными лицами продолжается. Договоренности должны быть достигнуты до конца года.
Сейчас на Мосбирже остаются в обращении восемь выпусков облигаций "Роснано" на 67 миллиардов рублей. Три из них — классические облигаций с погашением в 2022 и 2028 годах на 31,4 миллиарда рублей — обеспечены государственными гарантиями.
В середине ноября в "Роснано" заявили, что провели с кредиторами встречу по поводу реструктуризации задолженности. Там отмечали, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев. Как писал Forbes
со ссылкой на источники, одним из вариантов может быть погашение облигаций, которые не обеспечены госгарантиями, с дисконтом в 30-40 процентов от номинала.
Глава Минфина Антон Силуанов
, в свою очередь, выразил уверенность, что стороны придут к устраивающему всех компромиссу. По его словам, обязательства, обеспеченные госгарантиями, будут выполняться, а работа компании находится под контролем правительства. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
заявила, что угроз для финансовой стабильности из-за долгов "Роснано" регулятор не видит.
На прошлой неделе рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило для "Роснано" статус "под наблюдением", а международное агентство Fitch Ratings
поместило рейтинг компании на уровне "ВВВ" в список на пересмотр с возможностью понижения.