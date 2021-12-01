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Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.12.2021
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится, возможно, он состоится 3 декабря, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:01
2021-12-01T14:01
2021-12-01T14:01
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится, возможно, он состоится 3 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, он готовится", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли телефонный разговор президентов.На уточняющий вопрос, может ли он состояться 3 декабря, как сообщалось в СМИ, представитель Кремля ответил "возможно".
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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана, возможно, пройдет 3 декабря