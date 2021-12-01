Раввин Борода поддержал инициативу СПЧ по поводу Дня памяти жертв Холокоста
© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОРПрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОР
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть дату Международного дня памяти жертв Холокоста не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством на 2021/2022 учебный год, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение".
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"Поддерживаю инициативу СПЧ о внесении Международного дня памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий", - сказал Борода.
По его словам, эта дата связана не только с историей Холокоста, но и со спасением узников концлагерей советскими войсками, "следовательно, этот день призван увековечить и воинскую славу Красной армии, указать на ее ключевую роль в освобождении Европы и завершении самой страшной войны за всю историю человечества".
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"Эта дата объединяет память о миллионах разных людей, о разных народах и об их общем подвиге. Чтобы представление учащихся об этой части истории нашего Отечества было наиболее полным, чтобы подрастающее поколение имело достоверное осознание неприемлемости антисемитизма и ксенофобии, вижу необходимым утвердить образовательные программы, касающиеся Дня памяти жертв Холокоста", - заключил собеседник агентства.
Термин Холокост (Holocaust) сегодня обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие Холокоста погибло около шести миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН в 2005 году. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов Холокоста.