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Религия
https://ria.ru/20211201/ravvin-1761670842.html
Раввин Борода поддержал инициативу СПЧ по поводу Дня памяти жертв Холокоста
Раввин Борода поддержал инициативу СПЧ по поводу Дня памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 01.12.2021
Раввин Борода поддержал инициативу СПЧ по поводу Дня памяти жертв Холокоста
В Федерации еврейских общин России поддерживают инициативу СПЧ внести Международный день памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий, заявил РИА... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:17
2021-12-01T16:17
религия
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европа
освенцим
федерация еврейских общин россии
россия
религия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Федерации еврейских общин России поддерживают инициативу СПЧ внести Международный день памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий, заявил РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть дату Международного дня памяти жертв Холокоста не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством на 2021/2022 учебный год, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение"."Поддерживаю инициативу СПЧ о внесении Международного дня памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий", - сказал Борода.По его словам, эта дата связана не только с историей Холокоста, но и со спасением узников концлагерей советскими войсками, "следовательно, этот день призван увековечить и воинскую славу Красной армии, указать на ее ключевую роль в освобождении Европы и завершении самой страшной войны за всю историю человечества"."Эта дата объединяет память о миллионах разных людей, о разных народах и об их общем подвиге. Чтобы представление учащихся об этой части истории нашего Отечества было наиболее полным, чтобы подрастающее поколение имело достоверное осознание неприемлемости антисемитизма и ксенофобии, вижу необходимым утвердить образовательные программы, касающиеся Дня памяти жертв Холокоста", - заключил собеседник агентства.Термин Холокост (Holocaust) сегодня обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие Холокоста погибло около шести миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН в 2005 году. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов Холокоста.
https://ria.ru/20211109/pamyatnik-1758234177.html
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оон, европа, освенцим, федерация еврейских общин россии, россия, религия
16:17 01.12.2021
 

Раввин Борода поддержал инициативу СПЧ по поводу Дня памяти жертв Холокоста

© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОРПрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Федерации еврейских общин России поддерживают инициативу СПЧ внести Международный день памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий, заявил РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть дату Международного дня памяти жертв Холокоста не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством на 2021/2022 учебный год, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение".
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"Поддерживаю инициативу СПЧ о внесении Международного дня памяти жертв Холокоста в календарь школьных мероприятий", - сказал Борода.
По его словам, эта дата связана не только с историей Холокоста, но и со спасением узников концлагерей советскими войсками, "следовательно, этот день призван увековечить и воинскую славу Красной армии, указать на ее ключевую роль в освобождении Европы и завершении самой страшной войны за всю историю человечества".
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"Эта дата объединяет память о миллионах разных людей, о разных народах и об их общем подвиге. Чтобы представление учащихся об этой части истории нашего Отечества было наиболее полным, чтобы подрастающее поколение имело достоверное осознание неприемлемости антисемитизма и ксенофобии, вижу необходимым утвердить образовательные программы, касающиеся Дня памяти жертв Холокоста", - заключил собеседник агентства.
Термин Холокост (Holocaust) сегодня обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие Холокоста погибло около шести миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН в 2005 году. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов Холокоста.
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