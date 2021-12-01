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В Самарской области почти 300 жителей открыли свое дело с помощью ЦЗН
В Самарской области почти 300 жителей открыли свое дело с помощью ЦЗН - РИА Новости, 22.12.2021
В Самарской области почти 300 жителей открыли свое дело с помощью ЦЗН
В Самарской области уже более 290 жителей области открыли собственное дело с помощью Центра занятости населения, сообщает министерство труда, занятости и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-01T16:30
2021-12-01T16:30
2021-12-22T16:43
общество
самарская область
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САМАРА, 1 дек – РИА Новости. В Самарской области уже более 290 жителей области открыли собственное дело с помощью Центра занятости населения, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали порядка 380 человек.Елена Гончарова в октябре 2021 года получила финансовую поддержку по линии ГКУ СО "Центр занятости населения г.о. Самара". Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и открыла центр в Промышленном районе областного центра, предоставляющий услуги по присмотру за детьми "Тридевятое царство".В сообщении отмечается, что размер единовременной финансовой помощи для официально зарегистрированных безработных с апреля этого года увеличен до 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую государственную услугу, необходимо написать заявление в службу занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств.Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости по месту жительства.
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общество, самарская область
САМАРА, 1 дек – РИА Новости.
В Самарской области
уже более 290 жителей области открыли собственное дело с помощью Центра занятости населения, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали порядка 380 человек.
Елена Гончарова в октябре 2021 года получила финансовую поддержку по линии ГКУ СО "Центр занятости населения г.о. Самара". Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и открыла центр в Промышленном районе областного центра, предоставляющий услуги по присмотру за детьми "Тридевятое царство".
"Благодаря поддержке государства я приобрела специализированное оборудование. Это интерактивная доска, с помощью которой мне удалось разнообразить занятия с малышами. Для современных детей с их тягой к гаджетам предпочтителен именно такой формат обучения. Таким образом, мои воспитанники быстрее осваивают, например, основы чтения и счета"? – сказала Гончарова.
В сообщении отмечается, что размер единовременной финансовой помощи для официально зарегистрированных безработных с апреля этого года увеличен до 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую государственную услугу, необходимо написать заявление в службу занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств.
Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости по месту жительства.