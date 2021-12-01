https://ria.ru/20211201/qualcomm-1761645132.html

Показан процессор для флагманских смартфонов будущего

Показан процессор для флагманских смартфонов будущего - РИА Новости, 01.12.2021

Показан процессор для флагманских смартфонов будущего

Компания Qualcomm официально представила новый флагманский чип для самых производительных Android-смартфонов. В этом году американский чипмейкер отошел от... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:25

2021-12-01T14:25

2021-12-01T14:25

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Компания Qualcomm официально представила новый флагманский чип для самых производительных Android-смартфонов. В этом году американский чипмейкер отошел от многолетнего нейминга процессоров — теперь топовая платформа называется Snapdragon 8 Gen 1.Процессор стал первым в мире мобильным чипом, построенным по 4-нанометровой технологии. Платформа объединяет восемь ядер с архитектурой ARM v9: мощное ядро Kryo Prime (Cortex X2, тактовая частота 3,0 ГГц), три производительных ядра Kryo Performance (Cortex A710, 2,5 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Kryo Efficiency (Cortex A510, 1,8 ГГц). В Qualcomm обещают, что Snapdragon 8 Gen 1 будет на 20 мощнее и до 30 процентов экономичнее в сравнении со Snapdragon 888. Этому помог и новый графический ускоритель Adreno.Смартфоны, оснащенные Snapdragon 8 Gen 1, получат поддержку работу с датчиками изображения на 200 Мп или тремя 36-мегапиксельными камерами. Телефоны смогут одновременно записывать видео в разрешении 8K и делать снимки в разрешении 64 Мп.Особенностью SoC стал новый 5G-модем Snapdragon X65 5G с максимальной скоростью загрузки до 10 Гбит/с. Snapdragon 8 Gen 1 совместим с беспроводными стандартами Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, модулями Bluetooth 5.2, NFC и USB 3.1. Наконец, появилась нативная поддержка экранов 60-герцовых 4K-дисплеев или панелей QHD+ с частотой обновления до 144 Гц.Первые смартфоны, в основу которых ляжет Snapdragon 8 Gen 1, будут представлены до конца 2021-го. О планах вывода на рынок уже сообщили Xiaomi, realme, Moto и другие производители.

https://ria.ru/20211129/baykal-1761296204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android, qualcomm, realme