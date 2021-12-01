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В Калининградской области расширили систему QR-кодов

В Калининградской области расширили систему QR-кодов - РИА Новости, 01.12.2021

В Калининградской области расширили систему QR-кодов

Власти Калининградской области разрешили заселяться в общежития региона только по QR-коду, соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:18

2021-12-01T15:18

2021-12-01T15:18

распространение коронавируса

общество

калининградская область

коронавирусы

антон алиханов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЛИНИНГРАД, 1 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области разрешили заселяться в общежития региона только по QR-коду, соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, сообщается на сайте правительства региона."С 1 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года заселение граждан в общежития, оказание услуг проживания в общежитиях, а также посещение гражданами общежитий не допускается без предъявления (QR-кодов)", - говорится в сообщении.Кроме того, законным представителям, в соответствии с документом, разрешили сопровождать несовершеннолетних при посещении ими учреждений физкультуры и спорта для занятий по спортивной подготовке и получению спортивно-оздоровительных услуг без предоставления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

калининградская область

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2021

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общество, калининградская область, коронавирусы, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии