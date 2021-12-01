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В Калининградской области расширили систему QR-кодов
В Калининградской области расширили систему QR-кодов - РИА Новости, 01.12.2021
В Калининградской области расширили систему QR-кодов
Власти Калининградской области разрешили заселяться в общежития региона только по QR-коду, соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:18
2021-12-01T15:18
распространение коронавируса
общество
калининградская область
коронавирусы
антон алиханов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД, 1 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области разрешили заселяться в общежития региона только по QR-коду, соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, сообщается на сайте правительства региона."С 1 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года заселение граждан в общежития, оказание услуг проживания в общежитиях, а также посещение гражданами общежитий не допускается без предъявления (QR-кодов)", - говорится в сообщении.Кроме того, законным представителям, в соответствии с документом, разрешили сопровождать несовершеннолетних при посещении ими учреждений физкультуры и спорта для занятий по спортивной подготовке и получению спортивно-оздоровительных услуг без предоставления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.
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общество, калининградская область, коронавирусы, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 01.12.2021
 
В Калининградской области расширили систему QR-кодов

Власти Калининградской области ввели QR-коды для заселения в общежития

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЛИНИНГРАД, 1 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области разрешили заселяться в общежития региона только по QR-коду, соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, сообщается на сайте правительства региона.
"С 1 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года заселение граждан в общежития, оказание услуг проживания в общежитиях, а также посещение гражданами общежитий не допускается без предъявления (QR-кодов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, законным представителям, в соответствии с документом, разрешили сопровождать несовершеннолетних при посещении ими учреждений физкультуры и спорта для занятий по спортивной подготовке и получению спортивно-оздоровительных услуг без предоставления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоКалининградская областьКоронавирусыАнтон АлихановКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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