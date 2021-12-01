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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/qr-kod-1761559142.html
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов - РИА Новости, 01.12.2021
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов
Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:22
2021-12-01T00:23
распространение коронавируса
общество
челябинская область
хабаровский край
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.В зависимости от конкретного региона, сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.СочиВход в административные здания в Сочи c 1 декабря будет доступен только после предоставления QR-кода. До 18 января 2022 года при посещении торговых центров, ресторанов, а также на входе в объекты торговли, фитнес-центры и на конгрессно-выставочные мероприятия по-прежнему понадобятся QR-код, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод.С 1 декабря на курорте также начнут работать дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Местные власти ожидают, что в период новогодних праздников в Сочи приедут более 200 тысяч гостей, поэтому контроль за соблюдением ограничительных мер усилен.КалмыкияС 1 декабря в Калмыкии вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 "квадратов". Кроме того, с 1 декабря QR-код или отрицательный ПЦР-тест будут требовать "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".Период действия ограничительных мер в республике продлен до 23 января 2022 года.Орловская областьВ Орловской области с 1 декабря будет введен региональный QR-код для людей с достаточным титром антител к COVID-19. Глава региона Андрей Клычков поручил утвердить количественный уровень достаточного титра антител к коронавирусу, а также сформировать перечень медорганизаций, которые смогут выдавать такие коды.В ближайшее время будет разработан соответствующий механизм. Планируется, что QR-коды будут формироваться на специальной платформе. Жители региона, имеющие достаточное количество антител, смогут получить его в лаборатории, где сдавали кровь, либо по электронной почте вместе с результатом анализа.Челябинская областьСистема QR-кодов вводится для посещения заведений общественного питания Челябинской области с 1 декабря по 9 января 2022 года. Исключение – лица, не достигшие 18 лет. Эта мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.Кроме того, с 1 декабря в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет.Омская областьС 1 декабря в Омской области введут систему проверки QR-кодов в органах государственной и муниципальной власти, ограничения коснутся только государственных и муниципальных служащих.Вместе с тем, с 1 декабря в регионе разрешается работа общепита в ночное время, пропуск - по QR-кодам. Работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров с 1 по 15 декабря будет приостановлена.Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря.Хабаровский крайС 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении административных учреждений. Нововведение затронет здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона.Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена. Допуск сотрудников в эти здания также будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо бумажного документа о вакцинации. Посетители в обозначенные здания смогут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста.С 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.
https://ria.ru/20211127/volodin-1761005775.html
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общество, челябинская область, хабаровский край, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:22 01.12.2021 (обновлено: 00:23 01.12.2021)
 
В ряде регионов начала действовать система QR-кодов

В ряде российских регионов начала действовать система QR-кодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.
В зависимости от конкретного региона, сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.

Сочи

Вход в административные здания в Сочи c 1 декабря будет доступен только после предоставления QR-кода. До 18 января 2022 года при посещении торговых центров, ресторанов, а также на входе в объекты торговли, фитнес-центры и на конгрессно-выставочные мероприятия по-прежнему понадобятся QR-код, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод.
С 1 декабря на курорте также начнут работать дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Местные власти ожидают, что в период новогодних праздников в Сочи приедут более 200 тысяч гостей, поэтому контроль за соблюдением ограничительных мер усилен.

Калмыкия

С 1 декабря в Калмыкии вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 "квадратов". Кроме того, с 1 декабря QR-код или отрицательный ПЦР-тест будут требовать "организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания".
Период действия ограничительных мер в республике продлен до 23 января 2022 года.
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Орловская область

В Орловской области с 1 декабря будет введен региональный QR-код для людей с достаточным титром антител к COVID-19. Глава региона Андрей Клычков поручил утвердить количественный уровень достаточного титра антител к коронавирусу, а также сформировать перечень медорганизаций, которые смогут выдавать такие коды.
В ближайшее время будет разработан соответствующий механизм. Планируется, что QR-коды будут формироваться на специальной платформе. Жители региона, имеющие достаточное количество антител, смогут получить его в лаборатории, где сдавали кровь, либо по электронной почте вместе с результатом анализа.
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Челябинская область

Система QR-кодов вводится для посещения заведений общественного питания Челябинской области с 1 декабря по 9 января 2022 года. Исключение – лица, не достигшие 18 лет. Эта мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.
Кроме того, с 1 декабря в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет.
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Омская область

С 1 декабря в Омской области введут систему проверки QR-кодов в органах государственной и муниципальной власти, ограничения коснутся только государственных и муниципальных служащих.
Вместе с тем, с 1 декабря в регионе разрешается работа общепита в ночное время, пропуск - по QR-кодам. Работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров с 1 по 15 декабря будет приостановлена.
Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря.
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Хабаровский край

С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении административных учреждений. Нововведение затронет здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона.
Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена. Допуск сотрудников в эти здания также будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо бумажного документа о вакцинации. Посетители в обозначенные здания смогут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста.
С 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.
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