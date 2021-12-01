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Путин призвал разрешить ситуацию в Мьянме на основе диалога
Путин призвал разрешить ситуацию в Мьянме на основе диалога - РИА Новости, 01.12.2021
Путин призвал разрешить ситуацию в Мьянме на основе диалога
Россия рассчитывает, что ситуация в Мьянме будет разрешена на основе политического диалога, гражданами страны без вмешательств извне, заявил президент России... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:57
2021-12-01T13:57
2021-12-01T14:18
мьянма
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что ситуация в Мьянме будет разрешена на основе политического диалога, гражданами страны без вмешательств извне, заявил президент России Владимир Путин."Убеждены, что совместными усилиями мы можем и впредь развивать успешное взаимодействие на экономическом, военно-техническом и образовательном треках. Выступаем за то, чтобы проблемы, связанные с напряженной внутриполитической и этноконфессиональной обстановкой в этой стране, были урегулированы без вмешательства извне, самими мьянманцами на основе политического диалога", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
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мьянма, россия, владимир путин
13:57 01.12.2021 (обновлено: 14:18 01.12.2021)
Путин призвал разрешить ситуацию в Мьянме на основе диалога
Президент Путин: ситуация в Мьянме должна быть разрешена на основе диалога