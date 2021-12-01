13:35 01.12.2021 (обновлено: 13:49 01.12.2021)
Путин заявил о заинтересованности России в успешной работе дипломатов
Путин: Россия заинтересована в успешной работе дипломатов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. РФ заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
"Хотел бы лично поздравить всех вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Пожелать успехов в выполнении порученной вам почетной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми вами государствами и Россией. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу", - сказал Путин.
"Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств. А также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России", - добавил президент РФ.