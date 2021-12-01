https://ria.ru/20211201/putin-1761631880.html

Путин заявил о заинтересованности России в успешной работе дипломатов

Путин заявил о заинтересованности России в успешной работе дипломатов - РИА Новости, 01.12.2021

Путин заявил о заинтересованности России в успешной работе дипломатов

РФ заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:35

2021-12-01T13:35

2021-12-01T13:49

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. РФ заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот."Хотел бы лично поздравить всех вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Пожелать успехов в выполнении порученной вам почетной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми вами государствами и Россией. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211201/putin-1761631306.html

россия

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владимир путин, россия