https://ria.ru/20211201/putin-1761615873.html

Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности

Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности - РИА Новости, 01.12.2021

Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:24

2021-12-01T12:24

2021-12-01T12:35

владимир путин

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на сайте Кремля.Срок исполнения – до 1 июня 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20211201/zarplat-1761614102.html

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владимир путин, экономика, михаил мишустин