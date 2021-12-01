https://ria.ru/20211201/putin-1761615873.html
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности - РИА Новости, 01.12.2021
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:24
2021-12-01T12:24
2021-12-01T12:35
владимир путин
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на сайте Кремля.Срок исполнения – до 1 июня 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, экономика, михаил мишустин
12:24 01.12.2021 (обновлено: 12:35 01.12.2021)
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности
Путин поручил модернизировать более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности