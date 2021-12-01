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Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности - РИА Новости, 01.12.2021
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:24
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владимир путин
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на сайте Кремля.Срок исполнения – до 1 июня 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, экономика, михаил мишустин
12:24 01.12.2021 (обновлено: 12:35 01.12.2021)
 
Путин поручил модернизировать почтовые отделения в сельской местности

Путин поручил модернизировать более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности, сообщается на сайте Кремля.
"С учётом ранее данных поручений обеспечить в 2022–2025 годах планомерную модернизацию и приведение в нормативное состояние не менее 25 160 отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России", расположенных в сельской местности, в отдаленных и труднодоступных местностях, определив объём и источники финансирования мероприятий по докапитализации указанного акционерного общества", - говорится в поручении.
Срок исполнения – до 1 июня 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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