https://ria.ru/20211201/puteshestviya-1761506125.html

Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок

Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок

Каждый пятый россиянин хотел бы получить тур в подарок на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на исследование крупной международной компании. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:59

2021-12-01T10:59

2021-12-01T10:59

туризм

новый год

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотел бы получить тур в подарок на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на исследование крупной международной компании.Больше других мечтают о таком сюрпризе респонденты в возрасте от 24 до 35 лет — их почти четверть. Также выяснилось, что 40 процентов опрошенных планируют снизить расходы на празднование Нового года.Так, 74 процента из них проведут длинные зимние выходные дома. Шесть процентов решили праздновать на даче. Столько же — запланировали путешествия по России, а 1,6 процента отправятся за границу. Наконец, более 12 процентов пока еще не определились с планами на каникулы.

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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