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Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок
Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок
Каждый пятый россиянин хотел бы получить тур в подарок на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на исследование крупной международной компании. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:59
2021-12-01T10:59
2021-12-01T10:59
туризм
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотел бы получить тур в подарок на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на исследование крупной международной компании.Больше других мечтают о таком сюрпризе респонденты в возрасте от 24 до 35 лет — их почти четверть. Также выяснилось, что 40 процентов опрошенных планируют снизить расходы на празднование Нового года.Так, 74 процента из них проведут длинные зимние выходные дома. Шесть процентов решили праздновать на даче. Столько же — запланировали путешествия по России, а 1,6 процента отправятся за границу. Наконец, более 12 процентов пока еще не определились с планами на каникулы.
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, куда поехать в выходные
Эксперты рассказали, сколько россиян мечтают получить путевку в подарок
Опрос: почти четверть россиян хотят получить в подарок на Новый год путешествие