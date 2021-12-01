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В Мосприроде рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой

В Мосприроде рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой - РИА Новости, 01.12.2021

В Мосприроде рассказали, чем правильно подкармливать птиц зимой

Птиц, которые остаются зимовать в городе, важно не перекармливать продуктами с высоким содержанием соли, сахара и жиров, рассказали РИА Новости в ГПБУ... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:14

2021-12-01T17:14

2021-12-01T17:14

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Птиц, которые остаются зимовать в городе, важно не перекармливать продуктами с высоким содержанием соли, сахара и жиров, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".Как отметили там, кормить птиц рекомендуется с наступлением минусовых температур, при этом из питания птиц следует исключить сдобные хлебобулочные изделия, а также острые, копченые и соленые продукты. "Также в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт, неблагоприятно сказывается на пищеварительной системе птиц. А вот белый хлеб лучше давать в подсушенном и измельченном виде", – уточнили в учреждении, добавив, что корм рекомендуется обновлять раз в пару дней.Зимняя подкормка птиц – хорошая возможность понаблюдать за разными видами птиц и изучить их повадки, отметили в Мосприроде. Как рассказали специалисты, злаки в кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек, орехи и желуди – дятлов и соек. Кроме того, в кормушку можно положить некопченое сало без соли и перца, нутряной жир, кусочки сырого мяса, пресного сыра и творога.Подкармливать водоплавающих специалисты советуют тогда, когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов мороза. "Но и в этом случае это должна быть именно подкормка, а не закармливание птиц, бросающихся за едой. Лучше всего кормить уток гранулами специального комбикорма, и выкладывать его на бесснежные площадки или дощечки с бортиками возле воды, на так называемые подкормочные столики", – предупредили в учреждении.Если же комбикорма под рукой нет, в морозы в качестве подкормки уткам можно предложить подсушенный белый хлеб, цельнозерновой хлеб и овсяные хлопья (геркулес), добавили в Мосприроде.

https://ria.ru/20211125/ekomeropriyatiya-1761313549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, мосприрода