21:00 01.12.2021 (обновлено: 21:25 01.12.2021)
Предприниматели закончили марш протеста в центре Киева
Предприниматели закончили марш протеста в Киеве, они намерены продолжить акции в январе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Украинские предприниматели закончили марш протеста в центре Киева, в ходе которого требовали сохранить упрощенную систему налогообложения, они намерены продолжить свои акции в январе, если власти не выполнят их требования, передает корреспондент РИА Новости.
В среду возле здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей, которые требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, которая частично отменяется в стране с 2022 года, а также обратить внимание на их проблемы. После окончания митинга предприниматели организовали шествие по украинской столице.
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Колонна активистов прошла по центральным улицам Киева - Грушевского, Крещатику, Круглоуниверситетской, а также Банковой. Возле офиса украинского президента предприниматели провели митинг, на котором призвали Владимира Зеленского "не убивать бизнес" и сохранить упрощенную систему налогообложения. Они сообщили, что месяц не будут выходить на митинги, а возобновят свои акции с января, если власти не выполнят их требования. Затем предприниматели исполнили национальный гимн Украины, после чего завершили свою акцию. Митинг и шествие прошли спокойно.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.