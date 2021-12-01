Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/protesty-1761723714.html
Предприниматели закончили марш протеста в центре Киева
Предприниматели закончили марш протеста в центре Киева - РИА Новости, 01.12.2021
Предприниматели закончили марш протеста в центре Киева
Украинские предприниматели закончили марш протеста в центре Киева, в ходе которого требовали сохранить упрощенную систему налогообложения, они намерены... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:00
2021-12-01T21:25
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761725267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e010605652168d35ae45f9dd3a08e940.jpg
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Украинские предприниматели закончили марш протеста в центре Киева, в ходе которого требовали сохранить упрощенную систему налогообложения, они намерены продолжить свои акции в январе, если власти не выполнят их требования, передает корреспондент РИА Новости.В среду возле здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей, которые требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, которая частично отменяется в стране с 2022 года, а также обратить внимание на их проблемы. После окончания митинга предприниматели организовали шествие по украинской столице.Колонна активистов прошла по центральным улицам Киева - Грушевского, Крещатику, Круглоуниверситетской, а также Банковой. Возле офиса украинского президента предприниматели провели митинг, на котором призвали Владимира Зеленского "не убивать бизнес" и сохранить упрощенную систему налогообложения. Они сообщили, что месяц не будут выходить на митинги, а возобновят свои акции с января, если власти не выполнят их требования. Затем предприниматели исполнили национальный гимн Украины, после чего завершили свою акцию. Митинг и шествие прошли спокойно.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759312382.html
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594643.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761725267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6ea0500e56f38933be60e18f13819eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
21:00 01.12.2021 (обновлено: 21:25 01.12.2021)
 
Предприниматели закончили марш протеста в центре Киева

Предприниматели закончили марш протеста в Киеве, они намерены продолжить акции в январе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского
Ситуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Украинские предприниматели закончили марш протеста в центре Киева, в ходе которого требовали сохранить упрощенную систему налогообложения, они намерены продолжить свои акции в январе, если власти не выполнят их требования, передает корреспондент РИА Новости.
В среду возле здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей, которые требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, которая частично отменяется в стране с 2022 года, а также обратить внимание на их проблемы. После окончания митинга предприниматели организовали шествие по украинской столице.
Грузовой автомобиль на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:00
Украина возмущена российской помощью
Колонна активистов прошла по центральным улицам Киева - Грушевского, Крещатику, Круглоуниверситетской, а также Банковой. Возле офиса украинского президента предприниматели провели митинг, на котором призвали Владимира Зеленского "не убивать бизнес" и сохранить упрощенную систему налогообложения. Они сообщили, что месяц не будут выходить на митинги, а возобновят свои акции с января, если власти не выполнят их требования. Затем предприниматели исполнили национальный гимн Украины, после чего завершили свою акцию. Митинг и шествие прошли спокойно.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
Участники акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции covid-19 у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 18:54Распространение коронавируса
СНБО Украины заявил о "российском следе" на акции антипрививочников в Киеве
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
Лента новостейМолния
Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор