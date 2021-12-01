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Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3%
Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3% - РИА Новости, 01.12.2021
Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3%
Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов госстата.Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 %. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4 % к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177 %, прочих готовых изделий – 139,8 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 126 %, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1 %, производстве электрического оборудования – 124,2 %, бумаги и бумажных изделий – 123,6 %, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6 %, производстве мебели – 107,9 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2 %, металлургическом производстве – 104,8 %."Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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экономика, тюменская область, александр моор, россия
ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости.
Индекс промышленного производства в Тюменской области
за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов госстата.
Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 %. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации
.
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4 % к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177 %, прочих готовых изделий – 139,8 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 126 %, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1 %, производстве электрического оборудования – 124,2 %, бумаги и бумажных изделий – 123,6 %, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6 %, производстве мебели – 107,9 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2 %, металлургическом производстве – 104,8 %.
"Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор
.