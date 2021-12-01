Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211201/promproizvodstvo-1761624618.html
Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3%
Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3% - РИА Новости, 01.12.2021
Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3%
Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов госстата.Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 %. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4 % к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177 %, прочих готовых изделий – 139,8 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 126 %, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1 %, производстве электрического оборудования – 124,2 %, бумаги и бумажных изделий – 123,6 %, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6 %, производстве мебели – 107,9 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2 %, металлургическом производстве – 104,8 %."Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20211129/biznes-1761276083.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тюменская область, александр моор, россия
13:03 01.12.2021
 

Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 7,3%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3 %, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов госстата.
Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 %. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 137,4 % к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177 %, прочих готовых изделий – 139,8 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 126 %, в ремонте и монтаже машин и оборудования – 125,1 %, производстве электрического оборудования – 124,2 %, бумаги и бумажных изделий – 123,6 %, резиновых и пластмассовых изделий – 114,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 112,6 %, производстве мебели – 107,9 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 105,2 %, металлургическом производстве – 104,8 %.
"Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 14:38Тюменская область
Тюменская область вводит дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
Лента новостейМолния
Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор