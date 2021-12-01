https://ria.ru/20211201/privod-1761559933.html
Какой привод для авто следует выбирать
Автоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для авто - РИА Новости, 01.12.2021
Какой привод для авто следует выбирать
Выбирать тип привода автомобиля нужно с учетом зимнего фактора. Самым опасным в зимний период типом привода считается полный. Переднеприводные автомобили хорошо РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:16
2021-12-01T01:16
2021-12-01T01:16
авто
егор васильев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Выбирать тип привода автомобиля нужно с учетом зимнего фактора. Самым опасным в зимний период типом привода считается полный. Переднеприводные автомобили хорошо себя ведут на скользких покрытиях, но в момент совершения маневра могут возникнуть проблемы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Автоэксперт отмечает, что заднеприводный автомобиль технологически сложнее и, как следствие, дороже переднеприводного и для производителя, и для конечного покупателя.Васильев советует учитывать, что зимой низкий коэффициент сцепления, и снижать общую скорость движения, избегать резких ускорений и торможений, не маневрировать слишком активно, зная, что это может привести к потере управляемости автомобилем.
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авто, егор васильев
Автоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для авто
Эксперт Васильев посоветовал выбирать автомобиль с учетом фактора зимы
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Выбирать тип привода автомобиля нужно с учетом зимнего фактора. Самым опасным в зимний период типом привода считается полный. Переднеприводные автомобили хорошо себя ведут на скользких покрытиях, но в момент совершения маневра могут возникнуть проблемы, рассказывает агентству "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев
.
"Задний привод в условиях зимы испытывает сложности с эффективным разгоном, поскольку при активном нажатии на газ склонен к развитию заноса с потерей курсовой устойчивости. С одной стороны, это плохо, а с другой — является сдерживающим фактором, не позволяющим пилоту разогнаться слишком активно. Хотя при этом задний привод более эффективно реагирует на поворот руля", — детализирует он.
Автоэксперт отмечает, что заднеприводный автомобиль технологически сложнее и, как следствие, дороже переднеприводного и для производителя, и для конечного покупателя.
Васильев советует учитывать, что зимой низкий коэффициент сцепления, и снижать общую скорость движения, избегать резких ускорений и торможений, не маневрировать слишком активно, зная, что это может привести к потере управляемости автомобилем.