https://ria.ru/20211201/privod-1761559933.html

Какой привод для авто следует выбирать

Автоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для авто - РИА Новости, 01.12.2021

Какой привод для авто следует выбирать

Выбирать тип привода автомобиля нужно с учетом зимнего фактора. Самым опасным в зимний период типом привода считается полный. Переднеприводные автомобили хорошо РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:16

2021-12-01T01:16

2021-12-01T01:16

авто

егор васильев

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Выбирать тип привода автомобиля нужно с учетом зимнего фактора. Самым опасным в зимний период типом привода считается полный. Переднеприводные автомобили хорошо себя ведут на скользких покрытиях, но в момент совершения маневра могут возникнуть проблемы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Автоэксперт отмечает, что заднеприводный автомобиль технологически сложнее и, как следствие, дороже переднеприводного и для производителя, и для конечного покупателя.Васильев советует учитывать, что зимой низкий коэффициент сцепления, и снижать общую скорость движения, избегать резких ускорений и торможений, не маневрировать слишком активно, зная, что это может привести к потере управляемости автомобилем.

https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, егор васильев