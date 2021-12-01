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Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря
Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря
В Государственном Кремлевском Дворце 10 декабря состоится самое долгожданное и значимое событие в современной популярной музыке: XXVI Церемония вручения... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:03
2021-12-01T15:03
2021-12-01T15:51
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МОСКВА, 1 дек – Пресс-служба "Русской Медиагруппы". В Государственном Кремлевском Дворце 10 декабря состоится самое долгожданное и значимое событие в современной популярной музыке: XXVI Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Режиссёром этого грандиозного шоу стал Алексей Голубев. Незадолго до Церемонии он приоткрыл завесу тайны, что ждёт зрителей в Кремле.Каждый год Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" удивляет зрителей своими масштабами и нестандартными режиссёрскими решениями. Николай Басков ради "Золотого Граммофона" становился римским императором и легионером, Казановой и роботом из будущего. В разные годы на сцене появлялись гигантская кровать с прикованными к ней солистками ВИА Гры, ванна для Мари Краймбрери, воссоздавались улицы Парижа в номере Зары и даже приземлялся дельтаплан практически реального размера – когда певица "Ёлка" получала статуэтку за композицию "Прованс".Нет сомнений, что и в этом году XXVI Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" в Кремле поразит зрителей грандиозной сценографией и режиссурой.Режиссёр Алексей Голубев известен, как кинорежиссёр, клипмейкер, а также режиссёр-постановщик масштабных концертов звёзд российской эстрады, номеров исполнителей на международных конкурсах и ледовых шоу. В числе его работ фестивали "Белые Ночи Санкт-Петербурга" и "Алые Паруса", Балет на сцене Кремля "Дракула. начало", Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV и другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 1 дек – Пресс-служба "Русской Медиагруппы". В Государственном Кремлевском Дворце 10 декабря состоится самое долгожданное и значимое событие в современной популярной музыке: XXVI Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Режиссёром этого грандиозного шоу стал Алексей Голубев. Незадолго до Церемонии он приоткрыл завесу тайны, что ждёт зрителей в Кремле.
"Впервые за один вечер зритель побывает на разных концертных и театральных площадках, – рассказал режиссёр XXVI Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" Алексей Голубев. – Зрители увидят разнообразие номеров в одной постановке, которая объединит на сцене и рок-концерт с соответствующими спецэффектами, и номера музыкального театра, и яркий зажигательный поп-концерт. Порядок номеров собран таким образом, чтобы погрузить зрителя в единое торжественное действо, у которого есть завязка, кульминация и развязка".
Каждый год Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" удивляет зрителей своими масштабами и нестандартными режиссёрскими решениями. Николай Басков ради "Золотого Граммофона" становился римским императором и легионером, Казановой и роботом из будущего. В разные годы на сцене появлялись гигантская кровать с прикованными к ней солистками ВИА Гры, ванна для Мари Краймбрери, воссоздавались улицы Парижа в номере Зары и даже приземлялся дельтаплан практически реального размера – когда певица "Ёлка" получала статуэтку за композицию "Прованс".
Нет сомнений, что и в этом году XXVI Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" в Кремле поразит зрителей грандиозной сценографией и режиссурой.
Режиссёр Алексей Голубев известен, как кинорежиссёр, клипмейкер, а также режиссёр-постановщик масштабных концертов звёзд российской эстрады, номеров исполнителей на международных конкурсах и ледовых шоу. В числе его работ фестивали "Белые Ночи Санкт-Петербурга" и "Алые Паруса", Балет на сцене Кремля "Дракула. начало", Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV и другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.