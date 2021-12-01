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Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря

Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Вручение музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 10 декабря

В Государственном Кремлевском Дворце 10 декабря состоится самое долгожданное и значимое событие в современной популярной музыке: XXVI Церемония вручения... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:03

2021-12-01T15:03

2021-12-01T15:51

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МОСКВА, 1 дек – Пресс-служба "Русской Медиагруппы". В Государственном Кремлевском Дворце 10 декабря состоится самое долгожданное и значимое событие в современной популярной музыке: XXVI Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Режиссёром этого грандиозного шоу стал Алексей Голубев. Незадолго до Церемонии он приоткрыл завесу тайны, что ждёт зрителей в Кремле.Каждый год Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" удивляет зрителей своими масштабами и нестандартными режиссёрскими решениями. Николай Басков ради "Золотого Граммофона" становился римским императором и легионером, Казановой и роботом из будущего. В разные годы на сцене появлялись гигантская кровать с прикованными к ней солистками ВИА Гры, ванна для Мари Краймбрери, воссоздавались улицы Парижа в номере Зары и даже приземлялся дельтаплан практически реального размера – когда певица "Ёлка" получала статуэтку за композицию "Прованс".Нет сомнений, что и в этом году XXVI Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" в Кремле поразит зрителей грандиозной сценографией и режиссурой.Режиссёр Алексей Голубев известен, как кинорежиссёр, клипмейкер, а также режиссёр-постановщик масштабных концертов звёзд российской эстрады, номеров исполнителей на международных конкурсах и ледовых шоу. В числе его работ фестивали "Белые Ночи Санкт-Петербурга" и "Алые Паруса", Балет на сцене Кремля "Дракула. начало", Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV и другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы