https://ria.ru/20211201/pozdravlenie-1761609404.html

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом - РИА Новости, 01.12.2021

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2022 годом, пожелав им получать... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

москва

риа новости

гум

игорь бутман

новый год

алексей яшин

михаил куснирович

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2022 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал всем читателям агентства здоровья, так как "это единственное богатство, которое у нас всех должно быть". "И чтобы в следующем году вы читали самые свежие и правдивые новости на ria.ru", – добавил он.Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка пожелала сайту ria.ru хороших, позитивных новостей и пригласила его посетителей на свое сказочное ледовое шоу "Лебединое озеро", которое пройдет с 25 декабря по 8 января в "Мегаспорте".Недавно вернувшаяся с первых в истории съемок художественного фильма в космосе заслуженная артистка России Юлия Пересильд поздравила читателей ria.ru с наступающими праздниками и пожелала: "Пусть этот Новый год принесет нам много любви и радости!"Хоккеист Алексей Яшин, саксофонист Игорь Бутман, певица Юлия Савичева были солидарны в своих пожеланиях здоровья, любви и счастья в наступающем году всем читателям РИА Новости.По словам бизнесмена и хозяина церемонии открытия ГУМ-катка Михаила Куснировича, за последние 16 лет посещение ледовой арены на Красной площади стало доброй новогодней традицией для многих тысяч москвичей и гостей столицы. Он пригласил читателей РИА Новости на ГУМ-каток, "чтобы получить заряд бодрости и праздничного настроения".ГУМ-каток работает ежедневно с 09.00 до 23.00 с 29 ноября по 28 февраля и является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. Первые четыре утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.Агентства РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнерами ГУМ-катка.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 млн посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 млн. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом 2021-12-01T13:29 true PT2M44S

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москва, риа новости, гум, игорь бутман, новый год, алексей яшин, михаил куснирович