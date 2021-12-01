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США поздравили социалистку Кастро с победой на выборах президента Гондураса
США поздравили социалистку Кастро с победой на выборах президента Гондураса - РИА Новости, 01.12.2021
США поздравили социалистку Кастро с победой на выборах президента Гондураса
США поздравляют Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса и готовы работать со следующим правительством страны, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:02
2021-12-01T05:02
2021-12-01T05:02
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США поздравляют Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса и готовы работать со следующим правительством страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Социалистка Кастро опередила кандидата от правящей Национальной партии Насри Асуфра."США поздравляют народ Гондураса с выборами, а Сиомару Кастро - с исторической победой в качестве первой в истории Гондураса женщины-президента. Мы ждем возможности работать со следующим правительством Гондураса", - сказано в заявлении Блинкена.Он отметил высокую явку, мирное участие и активность гражданского общества, продемонстрировавшие приверженность страны демократическому процессу.Ирис Сиомара Кастро де Селайя - супруга свергнутого в 2009 году президента Гондураса Мануэля Селайи. В 2013 году она проиграла свои первые президентские выбору действующему главе страны Хуану Орландо Эрнандесу.
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в мире, гондурас, сша, энтони блинкен, сиомара кастро
США поздравили социалистку Кастро с победой на выборах президента Гондураса
США поздравили социалистку Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США
поздравляют Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса
и готовы работать со следующим правительством страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
.
Социалистка Кастро опередила кандидата от правящей Национальной партии Насри Асуфра.
"США поздравляют народ Гондураса с выборами, а Сиомару Кастро - с исторической победой в качестве первой в истории Гондураса женщины-президента. Мы ждем возможности работать со следующим правительством Гондураса", - сказано в заявлении Блинкена.
Он отметил высокую явку, мирное участие и активность гражданского общества, продемонстрировавшие приверженность страны демократическому процессу.
Ирис Сиомара Кастро де Селайя - супруга свергнутого в 2009 году президента Гондураса Мануэля Селайи. В 2013 году она проиграла свои первые президентские выбору действующему главе страны Хуану Орландо Эрнандесу.