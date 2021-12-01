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В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев
В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев - РИА Новости, 01.12.2021
В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев
Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести при падении деревьев в четырех регионах страны, восемь из них госпитализированы, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:09
2021-12-01T10:09
2021-12-01T10:09
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести при падении деревьев в четырех регионах страны, восемь из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что три человека пострадали от стихии в Москве, один – в Тульской области, двое – в Севастополе и пятеро – в Крыму.Собеседник агентства добавил, что восемь из 11 пострадавших госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
https://ria.ru/20211130/dub-1761546241.html
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происшествия, тульская область, севастополь, республика крым, москва, погода
В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев
Одиннадцать человек в четырех регионах пострадали из-за поваленных деревьев