https://ria.ru/20211201/postradavshie-1761584615.html

В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев

В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев - РИА Новости, 01.12.2021

В России 11 человек пострадали из-за поваленных ветром деревьев

Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести при падении деревьев в четырех регионах страны, восемь из них госпитализированы, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:09

2021-12-01T10:09

2021-12-01T10:09

происшествия

тульская область

севастополь

республика крым

москва

погода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести при падении деревьев в четырех регионах страны, восемь из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что три человека пострадали от стихии в Москве, один – в Тульской области, двое – в Севастополе и пятеро – в Крыму.Собеседник агентства добавил, что восемь из 11 пострадавших госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

https://ria.ru/20211130/dub-1761546241.html

тульская область

севастополь

республика крым

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, севастополь, республика крым, москва, погода