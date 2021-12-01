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В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев

В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев под натиском ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:58

2021-12-01T09:58

2021-12-01T09:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при падении деревьев под натиском ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пострадали три человека", - заявил собеседник агентства, не уточнив их состояние.По данным экстренных служб, около 160 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве, повреждены порядка 90 машин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва