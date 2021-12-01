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В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев
В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев
Три человека пострадали при падении деревьев под натиском ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:58
2021-12-01T09:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при падении деревьев под натиском ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пострадали три человека", - заявил собеседник агентства, не уточнив их состояние.По данным экстренных служб, около 160 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве, повреждены порядка 90 машин.
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происшествия, москва
09:58 01.12.2021
 
В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали в Москве из-за деревьев, упавших от сильного ветра

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при падении деревьев под натиском ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Пострадали три человека", - заявил собеседник агентства, не уточнив их состояние.
По данным экстренных служб, около 160 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве, повреждены порядка 90 машин.
 
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