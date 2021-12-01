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Украину ждет разгром в войне с Россией

Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией - РИА Новости, 01.12.2021

Украину ждет разгром в войне с Россией

Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией. Такое мнение в интервью Gazeta.pl высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:25

2021-12-01T06:25

2021-12-01T12:46

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией. Такое мнение в интервью Gazeta.pl высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.Для Украины, отметил он, было бы серьезным успехом причинить россиянам большие потери, которые вынудили бы их отступить. Однако, уверен генерал, в настоящее время Украина на это не способна."Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы", — констатировал Ходжес.Хотя украинские военные, по словам генерала, "в последние годы проявили большое мужество и целеустремленность", они "не подготовились и не готовы к маневренной войне", поскольку долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.Ранее Ходжес заявлял, что Западу стоит увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений в Черноморском регионе. Цель подобных действий заключается в том, чтобы Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как, по его мнению, якобы происходит сейчас.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211120/general-1759978355.html

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в мире, украина, сша, бен ходжес, россия