https://ria.ru/20211201/popravki-1761661675.html

КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес

КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 01.12.2021

КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес

Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП для снижения... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:43

2021-12-01T15:43

2021-12-01T16:00

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП для снижения административной нагрузки на бизнес, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Для предпринимателей важны не только финансовые меры поддержки, но и комфортные, понятные условия ведения бизнеса. В подготовленном законопроекте четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. Первая - дать предпринимателю "право на ошибку". Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица", — рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Также предлагается не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо, в случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. Это позволяет исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение.Он добавил, что поправки в Административный кодекс помогут улучшить бизнес-климат в стране и взаимоотношения государства с предпринимателями.Сейчас для облегчения работы малого и среднего бизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа 2021 года президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год.

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корпорация мсп, россия, александр исаевич