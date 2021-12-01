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КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес
КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес - РИА Новости, 01.12.2021
КМСП и Минэк подготовили поправки в КоАП для снижения нагрузки на бизнес
Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП для снижения... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:43
2021-12-01T15:43
2021-12-01T16:00
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП для снижения административной нагрузки на бизнес, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Для предпринимателей важны не только финансовые меры поддержки, но и комфортные, понятные условия ведения бизнеса. В подготовленном законопроекте четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. Первая - дать предпринимателю "право на ошибку". Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица", — рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Также предлагается не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо, в случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. Это позволяет исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение.Он добавил, что поправки в Административный кодекс помогут улучшить бизнес-климат в стране и взаимоотношения государства с предпринимателями.Сейчас для облегчения работы малого и среднего бизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа 2021 года президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год.
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корпорация мсп, россия, александр исаевич
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости
. Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП
при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП для снижения административной нагрузки на бизнес, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
"Для предпринимателей важны не только финансовые меры поддержки, но и комфортные, понятные условия ведения бизнеса. В подготовленном законопроекте четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. Первая - дать предпринимателю "право на ошибку". Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица", — рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Также предлагается не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо, в случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. Это позволяет исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение.
"Кроме того, поправки в КоАП предусматривают введение принципа "одна проверка - одна санкция", то есть не суммировать штрафы в рамках одной проверки", - подчеркнул Исаевич, выступая на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
Он добавил, что поправки в Административный кодекс помогут улучшить бизнес-климат в стране и взаимоотношения государства с предпринимателями.
Сейчас для облегчения работы малого и среднего бизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа 2021 года президент Владимир Путин
выступил за его продление на 2022 год.