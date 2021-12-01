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"Никто не может прочитать Путина"

Западные аналитики решили "прочитать" Путина и растерялись - РИА Новости, 01.12.2021

"Никто не может прочитать Путина"

Некоторые западные политики находятся в замешательстве из-за неспособности понять Россию, следует из статьи, опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:41

2021-12-01T18:41

2021-12-01T18:42

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Некоторые западные политики находятся в замешательстве из-за неспособности понять Россию, следует из статьи, опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet."Многие американские аналитические центры в последнее время отмечали, что нам, жителям Запада, трудно понять ход мыслей российского президента", — говорится в материале.Рассуждения автора, по большей части, касаются отношений между Москвой и Киевом. В частности, он приводит популярный на Западе тезис о планах России якобы дестабилизировать обстановку на Украине и развязать конфликт.Тем не менее, в статье указывается позиция Москвы, которая отрицает какие-либо "агрессивные действия" на границе. Также автор озвучивает мнение о том, что эскалация была бы выгодна самой Украине, а также всему Североатлантическому альянсу."НАТО благодаря эскалации сможет некоторое время избегать неприятных вопросов о том, не изжила ли себя эта организация", — пишет он, также отмечая, что Киеву раздувание "военной угрозы" помогает получить больше внимания со стороны западных партнеров.В материале отмечается, что недоброжелатели России зачастую путаются в планах из-за невозможности "прочитать" президента этой страны."Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин", — заключил автор статьи.Так или иначе, по его мнению, Москва не планирует вторжения на территорию Украины.Об этом регулярно говорит и российская сторона: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, войска перемещаются в пределах территории страны. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Тем не менее, в Москве обеспокоены наращиванием сил НАТО у российских границ. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html

https://ria.ru/20211201/donbass-1761588885.html

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия