https://ria.ru/20211201/politika-1761635433.html

Путин назвал главный постулат российской внешней политики

Путин назвал главный постулат российской внешней политики - РИА Новости, 01.12.2021

Путин назвал главный постулат российской внешней политики

Главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:47

2021-12-01T13:47

2021-12-01T13:47

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

https://ria.ru/20210830/lavrov-1747811612.html

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в мире, владимир путин, россия