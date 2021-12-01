https://ria.ru/20211201/politika-1761635433.html
Путин назвал главный постулат российской внешней политики
Путин назвал главный постулат российской внешней политики - РИА Новости, 01.12.2021
Путин назвал главный постулат российской внешней политики
Главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:47
2021-12-01T13:47
2021-12-01T13:47
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россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
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в мире, владимир путин, россия
Путин назвал главный постулат российской внешней политики
Президент Путин назвал конструктивное взаимодействие главным постулатом внешней политики