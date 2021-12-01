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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 01.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Погода в Москве на выходных будет менее агрессивной – без существенных осадков и с температурой чуть выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:59
2021-12-01T13:06
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Погода в Москве на выходных будет менее агрессивной – без существенных осадков и с температурой чуть выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погода будет менее агрессивная, чем то, что мы наблюдали во вчерашний день. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, таких существенных осадков, как мы наблюдали вчера и сегодня ночью, не ожидается, и такого сильного мороза, как предстоящей ночью, тоже в Москве не будет. То есть погода будет с температурным режимом чуть выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.По ее словам, в субботу будет облачно, минимальная температура в Москве – минус 4-6 градусов, дневная – около нуля, местами небольшой снег."В воскресенье атмосферное давление начнет постепенно повышаться, погоду будет определять гребень антициклона. Поэтому существенных осадков не ожидается. Ночная температура в городе порядка минус 6-8 градусов, при прояснении будет подмораживать, но мороз будет приятный, потому что ветра не будет, он не будет ощущаться как пронизывающий холод. И дневная температура в пределах минус 2-4", - добавила синоптик."В начале следующей недели существенных осадков не ожидается, но ожидается понижение температуры. Усиление "морозной ситуации" начнется с начала следующей календарной недели", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:59 01.12.2021 (обновлено: 13:06 01.12.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Сииноптик Метеобюро Позднякова: выходные в Москве пройдут без осадков и сильного мороза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Погода в Москве на выходных будет менее агрессивной – без существенных осадков и с температурой чуть выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода будет менее агрессивная, чем то, что мы наблюдали во вчерашний день. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, таких существенных осадков, как мы наблюдали вчера и сегодня ночью, не ожидается, и такого сильного мороза, как предстоящей ночью, тоже в Москве не будет. То есть погода будет с температурным режимом чуть выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в субботу будет облачно, минимальная температура в Москве – минус 4-6 градусов, дневная – около нуля, местами небольшой снег.
"В воскресенье атмосферное давление начнет постепенно повышаться, погоду будет определять гребень антициклона. Поэтому существенных осадков не ожидается. Ночная температура в городе порядка минус 6-8 градусов, при прояснении будет подмораживать, но мороз будет приятный, потому что ветра не будет, он не будет ощущаться как пронизывающий холод. И дневная температура в пределах минус 2-4", - добавила синоптик.
"В начале следующей недели существенных осадков не ожидается, но ожидается понижение температуры. Усиление "морозной ситуации" начнется с начала следующей календарной недели", - рассказала Позднякова.
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