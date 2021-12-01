https://ria.ru/20211201/pogoda-1761573849.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.12.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Скользкие дороги, заряды снега и низкое давление ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:09

2021-12-01T08:09

2021-12-01T08:09

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Скользкие дороги, заряды снега и низкое давление ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части мощного обширного циклона, центр которого располагается над югом Архангельской области. Нас ждёт облачная погода с кратковременными зарядами снега, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в Москве в пределах минус 1-3 градуса, на территории области - минус 1-6", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, запада, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление уже начало расти и к концу дня повысится до 732 миллиметров ртутного столба, но это на 13 единиц ниже привычных для Москвы значений.

https://ria.ru/20211130/dozhd-1761547047.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", елена волосюк