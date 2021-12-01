https://ria.ru/20211201/pogoda-1761573849.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Скользкие дороги, заряды снега и низкое давление ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:09
2021-12-01T08:09
2021-12-01T08:09
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Скользкие дороги, заряды снега и низкое давление ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части мощного обширного циклона, центр которого располагается над югом Архангельской области. Нас ждёт облачная погода с кратковременными зарядами снега, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в Москве в пределах минус 1-3 градуса, на территории области - минус 1-6", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, запада, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление уже начало расти и к концу дня повысится до 732 миллиметров ртутного столба, но это на 13 единиц ниже привычных для Москвы значений.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик "Фобоса" Волосюк: заряды снега и низкое давление ожидают москвичей в среду