https://ria.ru/20211201/patrushev-1761684673.html

Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане

Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 01.12.2021

Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане

Российско-пакистанские консультации по безопасности состоялись в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:15

2021-12-01T17:15

2021-12-01T17:20

пакистан

москва

россия

николай патрушев

оон

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российско-пакистанские консультации по безопасности состоялись в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра Пакистана по нацбезопасности Моид Юсуф, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств. Отдельное внимание уделено проблемам информационной безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, затронута тематика торгово-экономического взаимодействия России и Пакистана. Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.Подводя итоги консультаций Патрушев отметил высокую динамику развития отношений Москвы и Исламабада, эффективность регулярного политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ШОС, отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20211130/agressiya-1761520973.html

пакистан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, москва, россия, николай патрушев, оон, шос