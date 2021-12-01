https://ria.ru/20211201/patrushev-1761684673.html
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 01.12.2021
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане
Российско-пакистанские консультации по безопасности состоялись в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:15
2021-12-01T17:15
2021-12-01T17:20
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российско-пакистанские консультации по безопасности состоялись в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра Пакистана по нацбезопасности Моид Юсуф, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств. Отдельное внимание уделено проблемам информационной безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, затронута тематика торгово-экономического взаимодействия России и Пакистана. Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.Подводя итоги консультаций Патрушев отметил высокую динамику развития отношений Москвы и Исламабада, эффективность регулярного политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ШОС, отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20211130/agressiya-1761520973.html
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пакистан, москва, россия, николай патрушев, оон, шос
17:15 01.12.2021 (обновлено: 17:20 01.12.2021)
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане
Патрушев обсудил с советником премьера Пакистана ситуацию в Афганистане