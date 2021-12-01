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Лавров отреагировал на заявления генсека НАТО о ядерном оружии

Лавров отреагировал на заявления генсека НАТО о ядерном оружии - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров отреагировал на заявления генсека НАТО о ядерном оружии

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы безрассудны и направлены на конфликт, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:10

2021-12-01T12:10

2021-12-01T12:20

в мире

йенс столтенберг

европа

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сергей лавров

германия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы безрассудны и направлены на конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что в процессе формирования правительственной коалиции в Германии, в прессу утекали заявления отдельных членов коалиции, которые "выступали за включение в программу правительства требование вывода ядерного оружия с территории ФРГ"."И тогда, когда это еще не было окончательно решено, господин Столтенберг заявил, что если Германия не хочет, мы тогда на восток передвинем ядерное оружие. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как бы помягче сказать, безрассудство все-таки остановилось?" - сказал Лавров.Он добавил, что сейчас, видимо, "что-то заставляет Столтенберга быть запредельно агрессивным".

https://ria.ru/20211123/shoygu-1760382629.html

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в мире, йенс столтенберг, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, германия, россия