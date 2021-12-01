Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761598555.html
ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео
ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением - РИА Новости, 01.12.2021
ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео
ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:41
происшествия
забайкальский край
приаргунский район
петровск-забайкальский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761601021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50fd8e56b72103acda755fcb19679056.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а в Забайкалье их доставляли транспортно-экспедиционные компании.
забайкальский край
приаргунский район
петровск-забайкальский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ
ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку.
2021-12-01T11:30
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761601021_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_052fc086ada66a50bdd06fca5cb3cbf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, приаргунский район, петровск-забайкальский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:30 01.12.2021 (обновлено: 11:41 01.12.2021)
 
ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением

ФСБ показала видео изъятых у подпольных торговцев в Забайкалье мечей самураев и автоматов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами.
На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.
Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а в Забайкалье их доставляли транспортно-экспедиционные компании.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
 
ПроисшествияЗабайкальский крайПриаргунский районПетровск-ЗабайкальскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье