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ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео

ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением - РИА Новости, 01.12.2021

ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео

ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:30

2021-12-01T11:30

2021-12-01T11:41

происшествия

забайкальский край

приаргунский район

петровск-забайкальский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а в Забайкалье их доставляли транспортно-экспедиционные компании.

забайкальский край

приаргунский район

петровск-забайкальский

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. 2021-12-01T11:30 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, приаргунский район, петровск-забайкальский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия