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ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео
ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением - РИА Новости, 01.12.2021
ФСБ ликвидировало ячейку оружейных баронов. Видео
ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:41
происшествия
забайкальский край
приаргунский район
петровск-забайкальский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с изъятым у подпольных торговцев в Забайкалье оружием и боеприпасами.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а в Забайкалье их доставляли транспортно-экспедиционные компании.
забайкальский край
приаргунский район
петровск-забайкальский
россия
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ
ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку.
2021-12-01T11:30
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PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, приаргунский район, петровск-забайкальский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:30 01.12.2021 (обновлено: 11:41 01.12.2021)
ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
ФСБ показала видео изъятых у подпольных торговцев в Забайкалье мечей самураев и автоматов