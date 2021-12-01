https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761575194.html

ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье

ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье - РИА Новости, 01.12.2021

ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье

Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:42

2021-12-01T08:42

2021-12-01T12:09

происшествия

забайкальский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства."На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два "подпольных цеха" по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием", — говорится в релизе.Силовики изъяли 45 единиц оружия, в том числе автоматы АКСУ и АК-74, пистолеты "Глок-17", "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты МР-80, "ОСА", "Лидер", CZ, револьверы, пневматические винтовки и пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих, предназначенных для производства оружия в кустарных условиях.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а Забайкалье их доставляли различные транспортно-экспедиционные компании, добавили в пресс-службе.В ведомстве также отметили, что трех жителей Забайкальского края уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении остальных проводятся следственные действия. Доступ к теневым интернет-ресурсам, через которые подпольные оружейники заказывали средства для производства оружия, заблокировали.

https://ria.ru/20210928/oruzheyniki-1752114550.html

https://ria.ru/20210924/narkotiki-1751567268.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)