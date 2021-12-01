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ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье - РИА Новости, 01.12.2021
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье
Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:42
2021-12-01T08:42
2021-12-01T12:09
происшествия
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства."На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два "подпольных цеха" по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием", — говорится в релизе.Силовики изъяли 45 единиц оружия, в том числе автоматы АКСУ и АК-74, пистолеты "Глок-17", "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты МР-80, "ОСА", "Лидер", CZ, револьверы, пневматические винтовки и пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих, предназначенных для производства оружия в кустарных условиях.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а Забайкалье их доставляли различные транспортно-экспедиционные компании, добавили в пресс-службе.В ведомстве также отметили, что трех жителей Забайкальского края уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении остальных проводятся следственные действия. Доступ к теневым интернет-ресурсам, через которые подпольные оружейники заказывали средства для производства оружия, заблокировали.
https://ria.ru/20210928/oruzheyniki-1752114550.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
08:42 01.12.2021 (обновлено: 12:09 01.12.2021)
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье
ФСБ раскрыла подпольные цеха по изготовлению и тайники для хранения оружия в Забайкалье
ЧИТА, 1 дек — РИА Новости.
Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье
, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
"На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два "подпольных цеха" по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием", — говорится в релизе.
Силовики изъяли 45 единиц оружия, в том числе автоматы АКСУ и АК-74, пистолеты "Глок-17", "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты МР-80, "ОСА", "Лидер", CZ, револьверы, пневматические винтовки и пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих, предназначенных для производства оружия в кустарных условиях.
Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а Забайкалье их доставляли различные транспортно-экспедиционные компании, добавили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что трех жителей Забайкальского края уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении остальных проводятся следственные действия. Доступ к теневым интернет-ресурсам, через которые подпольные оружейники заказывали средства для производства оружия, заблокировали.