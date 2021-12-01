Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761575194.html
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье - РИА Новости, 01.12.2021
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье
Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:42
2021-12-01T12:09
происшествия
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761588551_135:76:1280:720_1920x0_80_0_0_e18ae6a45e70e15fb7d69e68d5daa401.jpg
ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства."На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два "подпольных цеха" по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием", — говорится в релизе.Силовики изъяли 45 единиц оружия, в том числе автоматы АКСУ и АК-74, пистолеты "Глок-17", "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты МР-80, "ОСА", "Лидер", CZ, револьверы, пневматические винтовки и пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих, предназначенных для производства оружия в кустарных условиях.Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а Забайкалье их доставляли различные транспортно-экспедиционные компании, добавили в пресс-службе.В ведомстве также отметили, что трех жителей Забайкальского края уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении остальных проводятся следственные действия. Доступ к теневым интернет-ресурсам, через которые подпольные оружейники заказывали средства для производства оружия, заблокировали.
https://ria.ru/20210928/oruzheyniki-1752114550.html
https://ria.ru/20210924/narkotiki-1751567268.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761588551_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_7e9ae4ad957fd9182479aceec24ba05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
08:42 01.12.2021 (обновлено: 12:09 01.12.2021)
 
ФСБ раскрыла подпольные оружейные цеха в Забайкалье

ФСБ раскрыла подпольные цеха по изготовлению и тайники для хранения оружия в Забайкалье

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили подпольных оружейников, действовавших в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
"На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два "подпольных цеха" по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием", — говорится в релизе.
Задержание подпольных оружейников. Видео ФСБ
28 сентября, 09:48
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах
Силовики изъяли 45 единиц оружия, в том числе автоматы АКСУ и АК-74, пистолеты "Глок-17", "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты МР-80, "ОСА", "Лидер", CZ, револьверы, пневматические винтовки и пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих, предназначенных для производства оружия в кустарных условиях.
Заготовки для производства оружия преступники приобретали на теневом рынке и через интернет, а Забайкалье их доставляли различные транспортно-экспедиционные компании, добавили в пресс-службе.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
В ведомстве также отметили, что трех жителей Забайкальского края уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении остальных проводятся следственные действия. Доступ к теневым интернет-ресурсам, через которые подпольные оружейники заказывали средства для производства оружия, заблокировали.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:46
ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в Россию
 
ПроисшествияЗабайкальский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье