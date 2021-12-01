https://ria.ru/20211201/obvineniya-1761608168.html

Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала

Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала - РИА Новости, 01.12.2021

Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала

Предъявленные Украиной обвинения в госизмене вице-адмиралу российского флота Денису Березовскому сводятся к сути украинской поговорки: "Если не съем, то... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:05

2021-12-01T12:05

2021-12-01T12:05

украина

киев

александр турчинов

владимир комоедов

денис березовский

военно-морские силы украины

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Предъявленные Украиной обвинения в госизмене вице-адмиралу российского флота Денису Березовскому сводятся к сути украинской поговорки: "Если не съем, то понадкусываю", заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Накануне созданная на Украине так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Березовского."Киевский режим бьется в бессильной злобе, и суть его действий и заявлений сводится к украинской поговорке: "Если не съем, то понадкусываю", - сказал адмирал.По его словам, главное в сегодняшней русофобской политике Киева – как можно больше "насолить" России, ее народу, ее людям."Для этого все средства хороши, даже те, которые не имеют под собой никакой основы и юридических последствий", - сказал Комоедов.Березовскому инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил его на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот публично заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения новых киевских властей.В марте же 2014 года Березовский поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину. Тогда он был назначен заместителем командующего Черноморским флотом в звании контр-адмирала. Сейчас он является заместителем командующего Тихоокеанским флотом в звании вице-адмирала.

https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

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украина, киев, александр турчинов, владимир комоедов, денис березовский, военно-морские силы украины, россия