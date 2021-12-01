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Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала
Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала - РИА Новости, 01.12.2021
Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала
Предъявленные Украиной обвинения в госизмене вице-адмиралу российского флота Денису Березовскому сводятся к сути украинской поговорки: "Если не съем, то... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:05
2021-12-01T12:05
украина
киев
александр турчинов
владимир комоедов
денис березовский
военно-морские силы украины
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Предъявленные Украиной обвинения в госизмене вице-адмиралу российского флота Денису Березовскому сводятся к сути украинской поговорки: "Если не съем, то понадкусываю", заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Накануне созданная на Украине так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Березовского."Киевский режим бьется в бессильной злобе, и суть его действий и заявлений сводится к украинской поговорке: "Если не съем, то понадкусываю", - сказал адмирал.По его словам, главное в сегодняшней русофобской политике Киева – как можно больше "насолить" России, ее народу, ее людям."Для этого все средства хороши, даже те, которые не имеют под собой никакой основы и юридических последствий", - сказал Комоедов.Березовскому инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил его на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот публично заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения новых киевских властей.В марте же 2014 года Березовский поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину. Тогда он был назначен заместителем командующего Черноморским флотом в звании контр-адмирала. Сейчас он является заместителем командующего Тихоокеанским флотом в звании вице-адмирала.
https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html
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украина, киев, александр турчинов, владимир комоедов, денис березовский, военно-морские силы украины, россия
12:05 01.12.2021
 
Экс-командующий ЧФ ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала

Адмирал Комоедов ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала Березовского поговоркой

© РИА Новости / Виталий АньковЗаместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский
Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Предъявленные Украиной обвинения в госизмене вице-адмиралу российского флота Денису Березовскому сводятся к сути украинской поговорки: "Если не съем, то понадкусываю", заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Накануне созданная на Украине так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Березовского.
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
11:51
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"Киевский режим бьется в бессильной злобе, и суть его действий и заявлений сводится к украинской поговорке: "Если не съем, то понадкусываю", - сказал адмирал.
По его словам, главное в сегодняшней русофобской политике Киева – как можно больше "насолить" России, ее народу, ее людям.
"Для этого все средства хороши, даже те, которые не имеют под собой никакой основы и юридических последствий", - сказал Комоедов.
Березовскому инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил его на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот публично заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения новых киевских властей.
В марте же 2014 года Березовский поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину. Тогда он был назначен заместителем командующего Черноморским флотом в звании контр-адмирала. Сейчас он является заместителем командующего Тихоокеанским флотом в звании вице-адмирала.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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УкраинаКиевАлександр ТурчиновВладимир КомоедовДенис БерезовскийВоенно-морские силы УкраиныРоссия
 
 
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