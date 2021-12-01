https://ria.ru/20211201/obvinenie-1761626616.html
Руководителям "Московского тренингового центра" заочно предъявили обвинение
Руководителям "Московского тренингового центра" заочно предъявили обвинение - РИА Новости, 01.12.2021
Руководителям "Московского тренингового центра" заочно предъявили обвинение
Трем руководителям "Московского тренингового центра", где применялась опасная для психического здоровья методика "Лайфспринг", заочно предъявлено обвинение по... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:12
2021-12-01T13:12
2021-12-01T13:29
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трем руководителям "Московского тренингового центра", где применялась опасная для психического здоровья методика "Лайфспринг", заочно предъявлено обвинение по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, центр под руководством психолога Романа Тихонова, его супруги и ее дочери начал работать в Москве начале 2000-х годов. "В центре применялась методика "Лайфспринг" – трёхуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида", - подчеркнула она.Ранее Иванова сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного дела совместно с оперативными службами у администраторов и активных участников проводятся обыски по 11 адресам, а трое руководителей центра, которым и предъявлено обвинение, скрылись от предварительного следствия, поэтому находятся в розыске.Согласно информации на сайте центра, его тренинги направлены на повышение личной эффективности, развитию таких навыков, как ответственность, достижение целей и лидерство, командная работа. Программы проводятся почти 30 лет в нескольких странах.
https://ria.ru/20200719/1574511463.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
13:12 01.12.2021 (обновлено: 13:29 01.12.2021)
Руководителям "Московского тренингового центра" заочно предъявили обвинение
Трех руководителей "Московского тренингового центра" обвинили в доведении до самоубийства
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Трем руководителям "Московского тренингового центра", где применялась опасная для психического здоровья методика "Лайфспринг", заочно предъявлено обвинение по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
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"Расследуется уголовное дело в отношении трех руководителей ООО "Московский тренинговый центр". Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений... "доведение до самоубийства", "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", "незаконное предпринимательство", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала Иванова.
По данным следствия, центр под руководством психолога Романа Тихонова, его супруги и ее дочери начал работать в Москве начале 2000-х годов. "В центре применялась методика "Лайфспринг" – трёхуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида", - подчеркнула она.
Ранее Иванова сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного дела совместно с оперативными службами у администраторов и активных участников проводятся обыски по 11 адресам, а трое руководителей центра, которым и предъявлено обвинение, скрылись от предварительного следствия, поэтому находятся в розыске.
Согласно информации на сайте центра, его тренинги направлены на повышение личной эффективности, развитию таких навыков, как ответственность, достижение целей и лидерство, командная работа. Программы проводятся почти 30 лет в нескольких странах.