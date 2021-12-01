https://ria.ru/20211201/obsuzhdenie-1761566613.html

Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину

Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину - РИА Новости, 01.12.2021

Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщил официальный РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:32

2021-12-01T03:32

2021-12-01T12:48

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франция

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Переговоры "трансатлантической четверки" состоялись "на полях" министерской встречи стран-членов НАТО в латвийской столице Риге."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня (во вторник) с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, германским министром иностранных дел Хайко Маасом и британским министром иностранных дел Лиз Трасс", - говорится в пресс-релизе."(Они) обсудили угрозы Европе, включая вызывающие тревогу движения России в сторону Украины... обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия, направленные на достижение взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавил Прайс.Россия, которую западные страны обвиняют в "необычной военной активности" вблизи Украины, отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.Обсуждение иранской проблематики состоялось на фоне возобновления в Вене многосторонних переговоров о восстановлении ядерной сделки, из которой США вышли при прежнем президенте Дональде Трампе.

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германия

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в мире, германия, франция, нато, энтони блинкен