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Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину
Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину - РИА Новости, 01.12.2021
Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщил официальный РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:32
2021-12-01T12:48
в мире
германия
франция
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Переговоры "трансатлантической четверки" состоялись "на полях" министерской встречи стран-членов НАТО в латвийской столице Риге."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня (во вторник) с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, германским министром иностранных дел Хайко Маасом и британским министром иностранных дел Лиз Трасс", - говорится в пресс-релизе."(Они) обсудили угрозы Европе, включая вызывающие тревогу движения России в сторону Украины... обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия, направленные на достижение взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавил Прайс.Россия, которую западные страны обвиняют в "необычной военной активности" вблизи Украины, отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.Обсуждение иранской проблематики состоялось на фоне возобновления в Вене многосторонних переговоров о восстановлении ядерной сделки, из которой США вышли при прежнем президенте Дональде Трампе.
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в мире, германия, франция, нато, энтони блинкен
03:32 01.12.2021 (обновлено: 12:48 01.12.2021)
 
Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Британии обсудили Украину

Госсекретарь США Блинкен и главы МИД Франции, Германии и Великобритании обсудили Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Переговоры "трансатлантической четверки" состоялись "на полях" министерской встречи стран-членов НАТО в латвийской столице Риге.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня (во вторник) с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, германским министром иностранных дел Хайко Маасом и британским министром иностранных дел Лиз Трасс", - говорится в пресс-релизе.
"(Они) обсудили угрозы Европе, включая вызывающие тревогу движения России в сторону Украины... обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия, направленные на достижение взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавил Прайс.
Россия, которую западные страны обвиняют в "необычной военной активности" вблизи Украины, отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.
Обсуждение иранской проблематики состоялось на фоне возобновления в Вене многосторонних переговоров о восстановлении ядерной сделки, из которой США вышли при прежнем президенте Дональде Трампе.
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В миреГерманияФранцияНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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